メジャーデビュー4周年を迎えたKALMAが、冬の単発ワンマン＜金曜夜はギロッポン集合ね〜＞を開催する。

この公演は、KALMA自身最大キャパの公演で、11月15日(金)にEX THEATER ROPPONGIにて開催。KALMAのオフィシャルファンクラブ「KALMANIA」では、6月16日(日)23:59までFC会員限定最速抽選先行を受付中だ。

ライブ・イベント情報

KALMA 冬の単発ワンマン＜金曜夜はギロッポン集合ね〜＞

日程：2024年11月15日(金)　開場18:00 / 開演19:00
会場：EX THEATER ROPPONGI
チケット：[前売]スタンディング \4,400 (税込)　※ドリンク代別途必要
FC会員限定最速抽選先行 受付URL：https://www.kalma-official.com/live_information/detail/13052
問い合わせ：サンライズプロモーション東京　0570-00-3337（平日 12:00〜15:00）

リリース情報

「恋人はバンドマン」

2024年5月22日(水)配信リリース
Pre-add / Pre-save：https://jvcmusic.lnk.to/klm_myloverisabandsman

ライブ・イベント情報

＜KALMAチャレンジャーツアー2024〜春風〜＞
6月20日(木)　群馬・SUNBURST　　開場18:30 / 開演19:000　w/OCEANS
問い合わせ：SUNBURST　027-395-0425
6月22日(土)　新潟・GOLDEN PIGS RED　　開場17:30 / 開演18:00　w/OCEANS
問い合わせ：FOB新潟　025-229-5000（平日 11:00-16:00）
6月25日(火) 北海道・PENNY LANE 24　　開場18:15 / 開演19:00　w/coming soon…
問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
6月27日(木) 北海道・帯広MEGA STONE　　開場18:15 / 開演19:00　w/coming soon…
問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
[チケット詳細]
チケット料金：前売 4,000円(税込)
※オールスタンディング(税理番号付き) / 未就学児入場不可 / 各会場ドリンク代別途必要
https://l-tike.com/kalma/