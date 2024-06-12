KALMA、自身最大キャパとなるEX THEATER ROPPONGIでワンマンライブ開催を発表
メジャーデビュー4周年を迎えたKALMAが、冬の単発ワンマン＜金曜夜はギロッポン集合ね〜＞を開催する。
この公演は、KALMA自身最大キャパの公演で、11月15日(金)にEX THEATER ROPPONGIにて開催。KALMAのオフィシャルファンクラブ「KALMANIA」では、6月16日(日)23:59までFC会員限定最速抽選先行を受付中だ。
ライブ・イベント情報
日程：2024年11月15日(金) 開場18:00 / 開演19:00
会場：EX THEATER ROPPONGI
チケット：[前売]スタンディング \4,400 (税込) ※ドリンク代別途必要
FC会員限定最速抽選先行 受付URL：https://www.kalma-official.com/live_information/detail/13052
問い合わせ：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日 12:00〜15:00）
リリース情報
2024年5月22日(水)配信リリース
Pre-add / Pre-save：https://jvcmusic.lnk.to/klm_myloverisabandsman
ライブ・イベント情報
6月20日(木) 群馬・SUNBURST 開場18:30 / 開演19:000 w/OCEANS
問い合わせ：SUNBURST 027-395-0425
6月22日(土) 新潟・GOLDEN PIGS RED 開場17:30 / 開演18:00 w/OCEANS
問い合わせ：FOB新潟 025-229-5000（平日 11:00-16:00）
6月25日(火) 北海道・PENNY LANE 24 開場18:15 / 開演19:00 w/coming soon…
問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
6月27日(木) 北海道・帯広MEGA STONE 開場18:15 / 開演19:00 w/coming soon…
問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
[チケット詳細]
チケット料金：前売 4,000円(税込)
※オールスタンディング(税理番号付き) / 未就学児入場不可 / 各会場ドリンク代別途必要
https://l-tike.com/kalma/
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