¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂçÄÅÎ¼²ð¤¬¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È£·¼ºÅÀ¡¢£µ²ó¤Ç¹ßÈÄ¡¡ËÜµòÃÏÏ¢¾¡£±£±¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¥Ñ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£±¡½£¹¤ÈÂçÇÔ¡££µ·î£¶Æü¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÜµòÃÏ¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡Ö£±£±¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¡¦ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£´²ó¤ËÀèÆ¬¡¦´Ý»³¤Ë»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢Â³¤¯Ä¹²¬¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡££´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Ë¤ÏÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥×¥í½é½Ð¾ì¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼ÎëÌÚ¤ËÄËº¨¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤³¤Î²ó£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡££µ²ó¤Ë¤Ï°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂ¼¾å¤ËÊÑ²½µå¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ÆËü»öµÙ¤¹¡£»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ë°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÂçÄÅ¤Ï£¹£µµå¤òÅê¤²¡¢º£µ¨ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£µ²ó¤Ç¹ßÈÄ¡££¹°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£·¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´Éô´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿º£µ¨¤Ï»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£¸¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£·»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£±»î¹ç¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤ÏÁ´¤Æ£²ÅÀ°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ï¤Þ¤ë¤ÇàÊÌ¿Íá¤Ç²ù¤·¤¤ÀèÈ¯½é¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âµß±ç¿Ø¤¬£²ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤âº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¹¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë£µ²ó¤Ë¤Ï¶áÆ£¤¬¼éÈ÷¤ÎºÝ¤ËÂÎ¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¡£¶áÆ£¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤ÎÏ¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤À¤¬¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Æ¤Þ¤ÀË¾¤ß¤Î¤¢¤ë¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤Ø¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£