『コリラックマ』の20周年をお祝いするカフェが、2024年6月13日(木)〜7月28日(日)の期間限定で、東京ソラマチ(R)にオープン! さっそく行ってきたので、詳しくレポートしたいと思います。【内装】コリラックマは、『リラックマ』に登場する人気キャラクターで、どこからともなくあらわれた、白くて小さなクマの子。今回開催される「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」は、今年20周年を迎えるコリラックマへのお祝いの気持ちが込められた、華やかなスペシャル感溢れるテーマカフェです。ピンク色と白色を基調とした可愛らしい店内には、コリラックマの大好物「いちご」のモチーフがたくさん散りばめられています。リラックマやキイロイトリといった仲間たちも大集合し、カフェを盛り上げています♪

【メニュー】メニューは、コリラックマの大好きないちごを用いた、見た目も可愛いフードやドリンクが多数ラインナップ! ひとつずつ見ていきましょう。●コリラックマのいちごだいすきオムライス/1790円(税込)大好きないちごを持って目を輝かせるコリラックマのオムライスです。スクランブルエッグに唐揚げが隠れています♪ いちごやクリームソースと一緒にお召し上がりください。●リラックマとキイロイトリのハンバーガープレート/1790円(税込)バーベキューソース味のリラックマのバーガーと、ターメリック風味のゆで卵で表現したキイロイトリのプレートです。●コリラックマのふわふわエスプーマいちご冷製パスタ/1890円(税込)ふわふわエスプーマが可愛いコリラックマのいちごパスタです。エスプーマの下に隠れているツナ・野菜・いちご入りのパスタは、いちごの風味と爽やかなレモンペッパーオイルの相性が抜群!●コリラックマ 20th ANNIVERSARY ケーキ/1890円(税込)コリラックマ20周年をお祝いするアニバーサリーケーキ! ストロベリー風味のクリームと、桃が入った可愛いいちご型のケーキがポイントです。チャイロイコグマやコリラックマのおもちゃたちがお祝いしているみたいです♪●コリラックマのふわふわしゃぼん玉パフェ/1490円(税込)しゃぼん玉で遊ぶコリラックマと、コリラックマの大事なおもちゃたちが可愛いいちごパフェです。ストロベリー風味のゼリーやフランボワーズシャーベットの甘酸っぱさと、牛乳プリンのさっぱりとした甘みの相性が良い一品です。別添えのプチマシュマロとコリラックマのおもちゃをデコレーションしてお楽しみください!●コリラックマのいちごわっふる/1590円(税込)大好きないちごを持ったコリラックマのワッフルです。ホイップクリームやフルーツと一緒に、ストロベリーソースのかかったワッフルをお召し上がりください♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.●コリラックマのいちごスムージー/1090円(税込)コリラックマの大好きないちごたっぷりのヨーグルトスムージーです。可愛いティースプーンが添えられています。●コリラックマのいちごフロート/1090円(税込)フランボワーズシャーベットでいちごを表現した桃風味のドリンクです。可愛いティースプーンが添えられています。●コリラックマのいちごつぶつぶソーダ/1090円(税込)甘酸っぱいいちご風味のソーダです。別添えのいちごをつぶして混ぜ合わせてお召し上がりください。可愛いティースプーンが添えられています。そのほかにも、サイドドリンクとして、コリラックマのマドラータグが添えられた『ホットコーヒー』『ホットティー』、コリラックマのストロータグが添えられた『アイスコーヒー』『アイスティー』『コーラ』『オレンジ』『ジンジャーエール』が用意されています。また、スーベニアとして、対象ドリンク(コリラックマのいちごスムージー/コリラックマのいちごフロート/コリラックマのいちごつぶつぶソーダ)を購入の方は+990円(税込)で、ティースプーン(ピンク/ホワイト/イエロー)を購入可能です。とっても可愛いので、こちらもお見逃しなく♪【グッズ】カフェを訪れたら、オリジナルグッズも見逃せません! 気になるラインナップは、アクリルキーホルダー(ランダム5種)、ウッドマグネット(ランダム5種)、アクリルスタンドコースター(ランダム5種)、巾着、ミニタオルです。コリラックマの魅力が詰まった、日常使いしやすいアイテムが勢ぞろいしています。素敵なメニューやグッズが盛りだくさんの「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」で、アニバーサリーを華やかにお祝いしましょう♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.