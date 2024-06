U-23代表FW内野航太郎擁する筑波大がJ1首位町田に勝利！ 2回戦全32試合結果一覧【天皇杯】

12日、第104回天皇杯の2回戦32試合が全国各地で行われた。天皇杯はこの2回戦からJ1勢も登場。したがって、都道府県大会を勝ち抜き、1回戦も突破した社会人チーム、大学生チームによる“ジャイキリ”が発生しやすいのが、この2回戦。昨年大躍進の高知ユナイテッドSC(JFL)がサガン鳥栖に敗れた一方、新潟県代表の北信越フットボールリーグ1部・JAPAN.S.C.(JAPANサッカーカレッジ)が名古屋グランパスを撃破し、“ジャイキリ”を完成させた。

また、J1首位のFC町田ゼルビアが、筑波大学に敗れていきなり敗退。1-0で迎えた最終盤、筑波大のU-23日本代表FW内野航太郎に90+1分弾を浴びて追いつかれ、最後はPK戦の末に散った。その他、下位カテゴリーと対戦したJ1勢、J2勢は概ね勝利で3回戦へ。一方で、都道府県代表として参戦するJ3チームからは、テゲバジャーロ宮崎がジュビロ磐田に勝利している。2回戦の結果一覧、3回戦の対戦カード一覧は以下の通り。◆2回戦結果《18:30》【28】FC町田ゼルビア(J1) 1-1(PK2-4) 筑波大学(茨城県)【37】名古屋グランパス(J1) 0-1 JAPANサッカーカレッジ(新潟県)【49】サンフレッチェ広島(J1) 11-2 FCバレイン下関(山口県)【52】東京ヴェルディ(J1) 5-0 AC長野パルセイロ(長野県)《19:00》【25】ヴィッセル神戸(J1) 2-0 カターレ富山(富山県)【26】徳島ヴォルティス(J2) 1-0 ベガルタ仙台(J2)【27】柏レイソル(J1) 2-0 いわてグルージャ盛岡(岩手県)【29】セレッソ大阪(J1) 3-1 ジェイリースFC(大分県)【30】ヴァンフォーレ甲府(J2) 2-0 Honda FC(アマチュアシード)【31】アルビレックス新潟(J1) 4-4(PK3-1) ギラヴァンツ北九州(福岡県)【32】V・ファーレン長崎(J2) 3-2 カマタマーレ讃岐(香川県)【33】鹿島アントラーズ(J1) 2-1 奈良クラブ(奈良県)【34】藤枝MYFC(J2) 2-0 栃木SC(J2)【35】サガン鳥栖(J1) 2-1 高知ユナイテッドSC(高知県)【36】横浜FC(J2) 2-1 ヴァンラーレ八戸(青森県)【38】ザスパ群馬(J2) 1-1(PK2-3) レノファ山口FC(J2)【39】京都サンガF.C.(J1) 2-0 大宮アルディージャ(埼玉県)【40】清水エスパルス(J2) 9-0 三菱重工長崎SC(長崎県)【41】横浜F・マリノス(J1) 2-2(PK5-4) FC岐阜(岐阜県)【42】ロアッソ熊本(J2) 1-2 水戸ホーリーホック(J2)【43】ガンバ大阪(J1) 3-0 福島ユナイテッドFC(福島県)【44】ジュビロ磐田(J1) 1-2 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)【45】川崎フロンターレ(J1) 2-0 ソニー仙台FC(宮城県)【46】大分トリニータ(J2) 1-0 鹿児島ユナイテッドFC(J2)【47】FC東京(J1) 3-0 ヴィアティン三重(三重県)【48】ジェフユナイテッド千葉(J2) 2-1 中京大学(愛知県)【50】ブラウブリッツ秋田(J2) 0-2 いわきFC(J2)【51】湘南ベルマーレ(J2) 3-1 甲南大学(兵庫県)【53】アビスパ福岡(J1) 8-0 福山シティFC(広島県)【54】ファジアーノ岡山(J2) 1-7 愛媛FC(J2)【55】北海道コンサドーレ札幌(J1) 3-1 栃木シティ(栃木県)【56】モンテディオ山形(J2) 3-2 SC相模原(神奈川県)◆3回戦7月10日(水)【57】ヴィッセル神戸 vs 徳島ヴォルティス【58】柏レイソル vs 筑波大学【59】セレッソ大阪 vs ヴァンフォーレ甲府【60】アルビレックス新潟 vs V・ファーレン長崎【61】鹿島アントラーズ vs 藤枝MYFC【62】サガン鳥栖 vs 横浜FC【63】JAPANサッカーカレッジ vs レノファ山口FC【64】京都サンガF.C. Vs 清水エスパルス【65】横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック【66】ガンバ大阪 vs テゲバジャーロ宮崎【67】川崎フロンターレ vs 大分トリニータ【68】FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉【69】サンフレッチェ広島 vs いわきFC【70】湘南ベルマーレ vs 東京ヴェルディ【71】アビスパ福岡 vs 愛媛FC【72】北海道コンサドーレ札幌 vs モンテディオ山形