¥¢¥ê¡¼¥¿¡È¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¡É24Ç¯²Æ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º¡õ¥³¡¼¥é¥ë¤ÎÅ·Á³ÀÐ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥ê¥ó¥°
¥¢¥ê¡¼¥¿(ALIITA)¤Î¡Ö¥³¥é¥¾¥ó(CORAZON)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¡Ö¥³¥é¥¾¥ó¡×¤Ë¡¢Å·Á³ÀÐ¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
¥¢¥ê¡¼¥¿¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢Ï»³Ñ·Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¡Ö¥³¥é¥¾¥ó¡×¡£2024Ç¯²Æ¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥³¡¼¥é¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Å·Á³ÀÐ¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥ê¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥Ô¥ó¥¯¥Ï¡¼¥È¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
Ãæ¤Ç¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢¡È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¡É¥Ï¡¼¥È·¿¤ÎÅ·Á³ÀÐ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤À¡£°¦¾ð¤È¿´¤ÎÊ¿²º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÐ¡¦¥³¡¼¥é¥ë¤Ë¡¢9K¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤«¤Ä²ÚÔú¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤À¡£
¥ì¥Ã¥É¤Î¥ß¥Ë¥Ï¡¼¥È¤â
°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë ¥³¥é¥¾¥ó¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡È¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤Î¤è¤¦¤ËÀÖ¤¤¥³¡¼¥é¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥ê¥ó¥°¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¾ðÇ®Åª¤Ê¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ï¡¼¥È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥³¥é¥¾¥ó¡×
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥×¥é¥ó ¥·¡¼ °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¦¥®¥ó¥¶¥·¥Ã¥¯¥¹Å¹¡¦ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢¥¢¥ê¡¼¥¿¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¥¢¥¤¥Æ¥àÎã¡§
¡¦¥³¥é¥¾¥ó ¥ê¥ó¥° ³Æ150,700±ß
¥«¥é¡¼¡§¥½¥Õ¥È¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º
¡¦¥³¥é¥¾¥ó ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ 104,500±ß
¥«¥é¡¼¡§¥½¥Õ¥È¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º
¡¦¥ß¥Ë ¥³¥é¥¾¥ó ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ 90,200±ß
¡¦¥ß¥Ë ¥³¥é¥¾¥ó ¥ê¥ó¥° 108,900±ß
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥¢¥ê¡¼¥¿¡È¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¡É24Ç¯²Æ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º¡õ¥³¡¼¥é¥ë¤ÎÅ·Á³ÀÐ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥ê¥ó¥°