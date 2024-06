Mrs. GREEN APPLE、新しい学校のリーダーズ、YUKI、ジョングクら新曲続々！今週話題の新作11曲を『New Music Wednesday[M+T]』が深掘り

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするポッドキャスト『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』。このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……Mrs. GREEN APPLEがカバーに登場! ワールドツアー真っ最中の新しい学校のリーダーズ、YUKIのニューアルバム、ライジングヒップホップスター・Kaneee、折坂悠太の新曲も! さらに『Early Noise』アーティストでもあるFirst Love is Never Returned、優河もピックアップ! 海外からはサブリナ・カーペンターとジョングクなど新作11曲を紹介! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」

Mrs. GREEN APPLEの新曲「コロンブス」がリリースになりました。(4月の「ライラック」、5月の「Dear」に続く3ヶ月連続リリース! 「ライラック」はSpotify Japanチャート1位、「Dear」もトップ10。その他過去曲も多くJapanチャートトップ50にランクインしており、国内で最も聴かれたアーティストチャート1位に長く君臨しています。勢い止まらぬ中3ヶ月連続で新曲リリース!)今作はMrs. GREEN APPLEが出演するコカ・コーラ『Coke STUDIO』のキャンペーンソングとして書き下ろされたもの。

Mrs. GREEN APPLEは、昨年も同キャンペーンのCMに出演しCMソングとして「Magic」を提供しており、2年連続でコカ・コーラとタッグを組むことになりました。YouTubeでは『コカ・コーラ』新TVCM『Coke STUDIO 魔法のはじまり』篇の本編、およびメイキング映像が公開されています。(ワイヤーを使って結構高いところのアクションも多かったようで、その様子もメイキング映像には収録されています。)6月5日(に都内で開催された『Coke STUDIO Live with Mrs. GREEN APPLE, powered by Spotify』でいち早く楽曲を初披露していました。

新しい学校のリーダーズ「Arigato」

新しい学校のリーダーズのニューアルバム『AG! Calling』がリリースになりました。これまでにミニアルバムの発表はありましたが、オリジナルフルアルバム作品としては2019年にリリースされた『若気ガイタル』以来約5年ぶりのリリースとなります。新作は「オトナブルー」など新しい学校のリーダーズの作品に多数関わっているyonkeyが8曲に参加、日米の豪華プロデューサー共作の全11曲が収録されています。Spotifyでは『New Music Friday Japan』を始め、USやアジアなど16ヵ国の『New Music Friday』にリストインしています。

(5年で大きく大きく飛躍しました。2021年に88risingから世界デビュー。オトナブルーのTikTokでの大ヒット、Spotifyでも5,800万を超える再生数を記録。今年は世界最大規模の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival(通称:コーチェラ)』88risingのステージにも出演しましたし、別ステージでは大トリとして単独出演。日本では『紅白歌合戦』も! 今月はヨーロッパ・アジアにて13都市をめぐる『WORLD TOUR Pt.1』を開催中。スペインのフェス『Primavera Sound 2024』への出演、ベルギー、パリ、ベルリンなどを経て、ちょうど今日はアムステルダム公演。快進撃&無敵モードが続いています。アルバムリリースに伴い、9月からは北米11か所を回る『World Tour Pt.II』も開催を予定しています)

Kaneee「Feel Missing feat. Yo-Sea(Prod. STUTS)」

Kaneeeの1stアルバム『Remember Me?』がリリースになりました。Kaneeeは2022年8月にラップを始め、ラップ歴半年あまりで『ラップスタア誕生 2023』に参加し、大きな話題となりました。番組でSTUTSのビートを使用したことにより交流が始まり、『POP YOURS 2023』ではSTUTSのステージにて鮮烈なデビューを果たし、STUTSの東京・日本武道館公演にも出演しています。昨年11月にはSTUTSやZOT on the WAVEを迎えた初のEP「ICON」をリリース、今年はKohjiya、Yvng Patraとの『POP YOURS』オフィシャル曲「Champions」をリリースして話題になりました。ライジングスターの如くシーンの最前線を走り続けるKaneee、今作は待望の1stアルバムでSTUTS、ZOT on the WAVE、JIGG、KM、SCRATCH NICEらが楽曲プロデューサーとして参加し、CYPRUS、Daichi Yamamoto、Elle Teresa、Kzyboost、SANTAWORLDVIEW、ShowyVICTOR、Yo-Seaらが客演参加しています。『New Music Wednesday』にはYo-Seaが参加し、STUTUSがプロデュースを担当した「Feel Missing feat. Yo-Sea (Prod. STUTS)」がリストインしています。Spotifyではヒップホッププレイリスト『+81 Connect』のカバーも飾っています。

First Love is Never Returned「Black or White?」

First Love is Never Returnedの新曲「Black or White?」がリリースになりました。First Love is Never Returnedは北海道札幌在住の5人組バンドで、Kazuki Ishidaを中心に2018年に結成され、コロナ禍による2年以上の活動休止から、2022年12月に再始動。今年はSpotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出され、4月にはミニアルバム『POP OUT! Ⅱ』をリリース。収録されている楽曲「Unlucky!!」はSpotifyで200万回再生を超えるなど、人気を高めています。新作では日々の「白黒つけられない」こと、曖昧さの中に愛おしさを感じる部分があることなどが歌われており(彼ら自身の音楽もまたそうであることが歌われてますね)、サウンドではFirst Love is Never Returnedが得意とする80’sポップミュージックを基盤にしながら、シティポップや80’sディスコなど、多様なジャンルの要素が散りばめられています。Spotifyではプレイリスト『RADAR: Early Noise』のカバーも飾っています。

サブリナ・カーペンター「Please Please Please」

サブリナ・カーペンターの新曲「Please Please Please」がリリースになりました。サブリナ・カーペンターは今年4月にリリースした「Espresso」がSpotifyのグローバルチャート1位、全英シングルチャート1位、全米シングルチャート4位を記録し、多くの国のチャートで1位に輝くなど大ヒット中。今作はその勢いの中でリリースされ、『New Music Friday Japan』を含む多くの国の『New Music Friday』でカバーを飾り『New Music Wednesday』にもリストインしています。(今年『コーチェラ』に出演したサブリナ・カーペンター。元々は『コーチェラ』の出演に合わせて作った「Espresso」が大ヒット! 私たまたま『コーチェラ』の彼女のステージを観ましたが、むちゃくちゃ盛り上がってましたね。サブリナ・カーペンターはまだ25才なんですけど、2011年にデビューしてて子役時代から活動していて、結構長く活動してるんでかなりベテラン感がありますよね。でもまだ25才で、オリヴィア・ロドリゴとあんま変わらない……。ここにきて一気によりスターになっていってます!)

「Please Please Please」には、テイラー・スウィフトと多く作業をしているジャック・アントノフ、「Espresso」でも共作したエイミー・アレンが参加。8月23日(金)にはニューアルバム『Short N’ Sweet』をリリースすることも発表されています。

ジョングク「Never Let Go」

ジョングクの新曲「Never Let Go」がリリースになりました。Spitifyでは『New Music Friday Japan』を含む多くの『New Music Friday』にリストインし、『New Music Wednesday』にもリストインしています。「Never Let Go」は『2024 FESTA』の一環として公開されたもの。『FESTA』はBTSのデビュー日の6月13日を記念して、毎年ファンと一緒に楽しむ祭りで、これを記念するために特別な音源が毎年公開されています。リリース後いきなりSpotifyグローバルチャートの上位にランクインしています。BTSは現在、ジョングクをはじめ、ジン、RM、SUGA、J-HOPE、ジミン、Vは皆、軍服務中。彼らが全員でステージに立てるのは、2025年6月以降となります。今年の『2024 FESTA』には、12日に除隊した最年長のジンが参加する予定です。Spotifyでは最先端のK-Popをピックアップするプレイリスト『K-Pop Fresh』のカバーを飾っています。

優河「Sunset」

優河の新曲「Sunset」がリリースになりました。今作は約8カ月ぶりの新曲となり、岡田拓郎(Gt)がプロデュースを手がけた1曲です。レコーディングには、岡田拓郎、千葉広樹(B)、谷口雄(Key)、神谷洵平(Dr)からなる魔法バンドが参加しています。(素晴らしいサンセットサウンド。夕日と共に聴きたい。優河さんの活動ではお馴染みの魔法バンド。楽曲制作の中で見えてきたのは、夕陽が沈む前の光に満ちた景色だそうで……まさしくタイトル通りサンセット時に素晴らしい楽曲。歌詞は、夕陽の染み渡る瞬間、大切な人や好きな人と過ごす時間に言いたいことが伝えられなかったり、一歩勇気が出ずに自分を出せなかったりする気持ちから書かれたそう。優河さん自身が昔からそういったタイミングを逃してきた経験から書かれたみたい)

9月には2022年3月にリリースされたアルバム『言葉のない夜に』以来、約2年半ぶりのニューアルバムをリリースすることも決定しています。

折坂悠太「スペル」

折坂悠太の新曲「スペル」がリリースになりました。昨年は10周年弾き語りツアー『折坂悠太 らいど 2023』を成功させ、10月には自身初の詩集『折坂悠太(歌)詞集 あなたは私と話した事があるだろうか』を刊行。そして2024年はバンドメンバー4人編成として初となるツアー『折坂悠太 ツアー2024 あいず』で4月に全国4都市5公演を回っていた折坂悠太。6月26日には4thアルバム『呪文』をリリースすることが決定しており、今作はアルバムからの先行配信楽曲となります。

(アルバムは2021年10月リリースの『心理』以来2年8カ月ぶり。余談ですが、この番組の初回放送2021年10月のカバーを飾ったのがこのリリースでの折坂悠太さんです。なので、この番組の1曲目は折坂悠太さんでした。それ以来、久々のアルバムですね)

『呪文』には、BS-TBS 木曜ドラマ23『天狗の台所』主題歌の「人人」のほか、以前からライブ/フェスでも演奏してきた楽曲や、書き下ろしの新曲を含む全9曲が収録される予定です。Spotifyでは日本のシンガーソングライターの楽曲を特集するプレイリスト『ブルーにこんがらがって』のカバーも飾っています。

ねぐせ。「ずっと好きだから」

ねぐせ。の新曲「ずっと好きだから」がリリースになりました。この楽曲は『New Music Friday Japan』にリストインし、『New Music Wednesday』のカバーも飾っています。ポップでハッピーなメロディや飾らない等身大の歌詞で若者を中心に多くの支持を集めているねぐせ。今年2月には1stフルアルバム『ファンタジーな祝日を!!!』をリリースしており、アルバムに収録されている「グッドな音楽を」「日常革命」はSpotifyでは2,000万回再生を突破。6月13日(木)には初の日本武道館ワンマンライブも控えています。

今作は『2024 夏の高校野球応援ソング』/『熱闘甲子園』テーマソングに起用されることが発表されています。さらにねぐせ。は1st EP「愛と哀のファイト!」を8月7日(水)にリリースする事も発表しています。Spotifyでは日本のロックシーンの話題曲を集めたプレイリスト『J-Rock On!!』のカバーを飾っています。

DENIMS「Song For You & Me」

DENIMSのニューアルバム『RICORITA』がリリースになりました。これは昨年1月に発表された『ugly beauty』以来、およそ1年5カ月ぶりのアルバムリリースとなります。アルバムには先行でリリースされていた「春告」「おふろのうた」「たがまま」「Runnin’」「たりらりら」「Pray To The Moon」の6曲と新曲を含め全10曲が収録されています。『New Music Wednesday』には「Song For You & Me」がリストインしています。7月からはアルバムのリリースツアー『Journey to RICORITA』が開催されることも決定しています。

(「たりらりら」のリリースはアツくなりましたよね……。これは前身バンド・AWAYOKUBAが2011年にリリースした楽曲をセルフカバーした作品です。30代中盤の僕ら世代はこのバンドで出会った方も多いと思いますが、2011年の『フジロック』の「Rookie A Go-Go」に出演するなど、かなり盛り上がってた時にメンバーが脱退し、解散。そしてその流れでDENIMSを結成。「たりらりら」は、当時担当していたラジオでもかけたりしていたので、今回嬉しかったです……)

YUKI「風になれ」

YUKIがニューアルバム『SLITS』をリリースしました。昨年2023年2月にリリースされた『パレードが続くなら』以来、約1年半ぶりとなるアルバムで、5月にリリースされた両A面シングル「こぼれてしまうよ / Hello, it’s me」の2曲に加え、新曲10曲を収録した全12曲が収められています。『New Music Wednesday』には「風になれ」がリストインしました。「風になれ」はNHKの『みんなのうた』にも決定しています。Spotifyでは日本の女性アーティストの歌を特集するプレイリスト『Women's Voice』のカバーを飾っています。

