¤Þ¤ë¤ÇÃÏÁØ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÇÌÌ¤ò»ý¤Ä¥±¡¼¥­¤Ï


ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿½Õ¤ÎÅþÍè¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î°áÂØ¤¨¤Çºî¤ê¤¿¤¤¡Ø¥ê¥ó¥´¥¸¥ã¥à¡Ù¡¿Ì²¤ì¤ÌÌë¤Ï¥±¡¼¥­¤ò¾Æ¤¤¤Æ2¡Ê1¡Ë

À¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢µ¯¤­¤¿¤éÌë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤È¤¤¤¦¸á¸å¤µ¤ó¡£°ìÆü²¿¤â¤Ç¤­¤º¤Ë½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºá°­´¶¤äÅÌÏ«´¶¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÌë¤Ëµß¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£

¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»þ¤â¡¢Íî¤Á¹þ¤à»þ¤â¡¢¤­¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡Ä¡£ºàÎÁ¤ò·×¤Ã¤¿¤êº®¤¼¤¿¤ê¤¹¤ëÌµ¿´¤Î»þ´Ö¤¬¿´¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤·¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â´¶¤âÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê¸á¸å¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ç¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¿´Íî¤ÁÃå¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¸á¸åÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÌ²¤ì¤ÌÌë¤Ï¥±¡¼¥­¤ò¾Æ¤¤¤Æ2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯¤â¿¿²Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿


¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡ª¡ª


¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥±¡¼¥­


¥¼¥é¥Á¥ó¤â¤Õ¤ä¤«¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹


¼¡¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÎÌ¤êÆþ¤ì¤¿¤é


¤¤¤è¤¤¤è·¿¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹


·¿¤Ï¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥­·¿¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹


»ä¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡©


¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤­¤Ã¤È¿Í³Ê·ÁÀ®¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë


¤À¤«¤é¤Þ¤¡¡Ä¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤È·ë¶É¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹


¾å¤Î¥·¡¼¥È¤òÇí¤¬¤·¤¿¤é¡Ä


´°À®¤Ç¤¹¡ª


¤³¤Î¥±¡¼¥­¤ÏÂÎ½Å¤¬¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤Ê¤¤¤é¤·¤¯Ëå¤Ë¹¥É¾¤Ç¤¹


¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸²¹ÅÙ¤ä²ÃÇ®»þ´Ö¤Ç¤âº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»È¤¤¤Îµ¡¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Ãø¡á¸á¸å¡¿¡ØÌ²¤ì¤ÌÌë¤Ï¥±¡¼¥­¤ò¾Æ¤¤¤Æ2¡Ù