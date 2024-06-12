²ò»¶¤Î¸¶°ø¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ëº§¡© ¾×·â¤Î±½¤Ë²¦»Ò¤Î¿´¤ÏÊø²õÀ£Á°¡ª¡¿¿ä¤·¤¬¹¬¤»¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¡Ê7¡Ë
¡Ö½÷¿ÀÂº¤¤¡Ä¡×¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤òÁ´ÎÏ¿ä¤·¡ª¡¿¿ä¤·¤¬¹¬¤»¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¡Ê1¡Ë
½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öcoc9tail¡Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢Ç¯Æâ²ò»¶¤òÈ¯É½¡ª
ÆÍÁ³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÉ¢ ÈþÀ»¡Ê¤Ò¤¤¤é¤®¤ß¤µ¤È¡Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¡¢Âã Â©¿á¡Ê¤Þ¤æ¤º¤ß¤¤¤Ö¤¡Ë¤ò¿ä¤¹¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â©¿á¤Î·ÝÇ½³¦°úÂàÀë¸À¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï°ì¥á¥ë¥«¡¢¾ïÀ¤¤«¤¯¤ê¡¢Ãö¼í¤½¤è»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø#¿ä¤·¤¬¹¬¤»¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á°ì¥á¥ë¥«¡¢¾ïÀ¤¤«¤¯¤ê¡¢Ãö¼í¤½¤è»Ò¡¿¡Ø#¿ä¤·¤¬¹¬¤»¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¡Ù