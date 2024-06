アラサー女子の大好きブランドHer lip to瓩犯人百花の夢のコラボが実現! Her lip toファンに愛されるドレスのフローラルプリントをビニール傘に落とし込みました♡ この傘があれば雨の日も気分は晴れやかになりそう♪

Her lip toとコラボした「Full Of Love Umbrella」発売当初から人気のFull Of Love Long Dress瓩離妊競ぅ鵑鰺遒箸傾みました

Her lip toオリジナルのドラマチックなフローラルプリントを傘に。傘を開くとパッと華やかな柄が広がります。なんだか気分が乗らない雨の日もご機嫌に♡

セミマット調の素材で高級感たっぷり

高級感たっぷりなセミマット素材がビニール傘とは思えないクオリティーを実現。バッグを持っていてもぬれにくい大きめサイズなので荷物が多いお仕事の日も大活躍!

持ち手にHer lip toのブランドロゴを刻印

rich lavenderカラーの持ち手には「Her lip to」のロゴが。淡く可愛い色調にときめくこと間違いなし! 百花レディのコーディネートと相性バッチリな傘に仕上がりました。

開くと思わず目を引くフローラルプリント♪

シグネチャードレスのデザインで大人レディも品よく持てる♡

\2,530

掲載:美人百花2024年7月号「Full Of Love Umbrellaが完成♡瓠

