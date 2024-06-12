ONCE、待望のワンマンツアー決定＆新曲「夢でもし逢えたら」MV公開
杉本雄治(ex.WEAVER)のソロプロジェクトONCEの待望のワンマンツアーが決定した。8〜9月にかけて、愛知/SPADE BOX、大阪/Music Club JANUS、東京/Shibuya WWW Xの3会場にてバンド編成で開催される予定で、チケットFC先行受付がスタートした。
5月15日にデジタルリリースした新曲「夢でもし逢えたら」のミュージックビデオも公開され、同曲の2月ビルボード公演のライブ音源がデジタルリリースされた。
ライブ・イベント情報
[日程] 2024年8月31日（土）
[会場] 愛知 / SPADE BOX
[開場 / 開演] 16:15 / 17:00
[問]サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）
[日程] 2024年9月1日（日）
[会場] 大阪 / Music Club JANUS
[開場 / 開演] 16:15 / 17:00
[問] キョードーインフォメーション：0570-200-888（平日・土曜/11:00〜18:00）
[日程] 2024年9月7日（土）
[会場] 東京 / Shibuya WWW X
[開場 / 開演] 16:00 / 17:00
[問]ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日/12:00〜18:00）
[チケット] 5,500円（税込）
[席種]スタンディング（整理番号付）
[枚数制限]お一人様各公演4枚まで
[年齢制限] 未就学児童入場不可
※ご入場時ドリンク代別途要
※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります。
▼チケットエントリー受付期間
FC先行受付：2024年6月12日(水) 21:00 〜 6月19日(水) 23:59
入会ページ：https://fanicon.net/fancommunities/5062
リリース情報
2024.6.12 Digital Release
DL/ST：https://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_Yumedemoshiaetara_Live
第1弾シングル「夢でもし逢えたら」
2024.5.15 Digital Release
ST/DL：https://a-sketch-inc.lnk.to/ONCE_yumedemoshiaetara
関連リンク
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