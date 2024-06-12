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＜ONCE ONEMAN TOUR 2024＞[日程] 2024年8月31日（土）[会場] 愛知 / SPADE BOX[開場 / 開演] 16:15 / 17:00[問]サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）[日程] 2024年9月1日（日）[会場] 大阪 / Music Club JANUS[開場 / 開演] 16:15 / 17:00[問] キョードーインフォメーション：0570-200-888（平日・土曜/11:00〜18:00）[日程] 2024年9月7日（土）[会場] 東京 / Shibuya WWW X[開場 / 開演] 16:00 / 17:00[問]ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日/12:00〜18:00）[チケット] 5,500円（税込）[席種]スタンディング（整理番号付）[枚数制限]お一人様各公演4枚まで[年齢制限] 未就学児童入場不可※ご入場時ドリンク代別途要※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります。▼チケットエントリー受付期間FC先行受付：2024年6月12日(水) 21:00 〜 6月19日(水) 23:59入会ページ：https://fanicon.net/fancommunities/5062