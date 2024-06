愛らしい垂れ耳が特徴的な犬種「バセットハウンド」。YouTubeチャンネル「Georgia Felici」では、小さな体で一生懸命ソファの上に行こうとするバセットハウンドの子犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎて苦しい!!」「面白くて笑いが止まらない」の声が続出しました。

ゆっくりとあおむけに…

注目を集めたのは「Bassethound puppy wants to hop on the sofa」という動画。冒頭に映し出されるのは、バセットハウンドの親子。お母さん犬の背後には、ソファの上が気になる様子の子犬がいます。

子犬は「ソファの上はどうなってるのかな」と興味津々の様子。小さな手足を動かして一生懸命、上へ行こうとしています。

やがて、お母さん犬がどこかへ行ってしまいました。ソファの上も気になるけど、お母さんがどこへ行ってしまったのか心配そうな子犬。お母さんが大好きなんですね。

お母さんの後を追っていこうとしますが、やっぱりソファの上が気になるのか、ソワソワした様子。好奇心が勝ったのか、ソファの方へと引き返します。

いざ、決意を固めて、ソファ登りに再チャレンジ! しかし手足の短さゆえか、あと一歩届かず……立ち上がった姿勢のまま、ゆっくりとあおむけに倒れてしまうハプニング。

子犬の鳴き声が聞こえたのか、お母さん犬が駆け寄ります。「大丈夫?」と心配そうに子犬をチェックした後、優しく寄り添い……という展開です。

動画を見た人たちからは「子犬のよちよち感がかわいすぎる!」「倒れ方が面白くて思わず笑ってしまった」「子犬が倒れたら駆け寄るお母さんの愛情が美しいね」などのコメントが上がっていました。果たして、子犬がソファの上へ行ける日は来るのでしょうか。