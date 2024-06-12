ＮＹ市場 この後のイベント
時刻未定
ドイツ経常収支（4月）
予想 N/A 前回 276.0億ユーロ
21:00
インド消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 4.8% 前回 4.83%（前年比)
インド鉱工業生産指数（4月）2
予想 4.6% 前回 4.9%（前年比)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
22:00
デギンドスECB副総裁、マーケット・ニュース・インターナショナル（MNI）主催イベント参加
23:30
米週間石油在庫統計
13日
2:00
米30年債入札（220億ドル）
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（6月）
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
米FOMC声明、経済予測公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
4:00
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント出席
※予定は変更されることがあります。
ドイツ経常収支（4月）
予想 N/A 前回 276.0億ユーロ
21:00
インド消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 4.8% 前回 4.83%（前年比)
インド鉱工業生産指数（4月）2
予想 4.6% 前回 4.9%（前年比)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
22:00
デギンドスECB副総裁、マーケット・ニュース・インターナショナル（MNI）主催イベント参加
23:30
米週間石油在庫統計
13日
2:00
米30年債入札（220億ドル）
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（6月）
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
米FOMC声明、経済予測公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
4:00
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント出席
※予定は変更されることがあります。