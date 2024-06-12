時刻未定
ドイツ経常収支（4月）
予想　N/A　前回　276.0億ユーロ

21:00
インド消費者物価指数（CPI）（5月）
予想　4.8%　前回　4.83%（前年比)

インド鉱工業生産指数（4月）2
予想　4.6%　前回　4.9%（前年比)

21:30
米消費者物価指数（CPI）（5月）
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)　
予想　3.4%　前回　3.4%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.5%　前回　3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

22:00　
デギンドスECB副総裁、マーケット・ニュース・インターナショナル（MNI）主催イベント参加

23:30　
米週間石油在庫統計

13日
2:00　
米30年債入札（220億ドル）

3:00
米FRB政策金利(FOMC)（6月）
予想　5.5%　前回　5.5%（上限金利)
予想　5.25%　前回　5.25%（下限金利)

米FOMC声明、経済予測公表

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見

4:00　
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント出席


※予定は変更されることがあります。