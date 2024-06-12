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時刻未定

ドイツ経常収支（4月）

予想 N/A 前回 276.0億ユーロ



21:00

インド消費者物価指数（CPI）（5月）

予想 4.8% 前回 4.83%（前年比)



インド鉱工業生産指数（4月）2

予想 4.6% 前回 4.9%（前年比)



21:30

米消費者物価指数（CPI）（5月）

予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)

予想 3.4% 前回 3.4%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.5% 前回 3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



22:00

デギンドスECB副総裁、マーケット・ニュース・インターナショナル（MNI）主催イベント参加



23:30

米週間石油在庫統計



13日

2:00

米30年債入札（220億ドル）



3:00

米FRB政策金利(FOMC)（6月）

予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)

予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)



米FOMC声明、経済予測公表



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



4:00

ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント出席





※予定は変更されることがあります。

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