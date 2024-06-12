¡ÚÌ¡²è¡ÛÇ¤¬µÞ¤Ë²¿¤«¤òÅÇ¤¤¤¿!?Ç»ô¤¤½é¿´¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ð¸³¤ò¤´¾Ò²ð¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤í¤¯(@hasegawa_roku)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡¢2É¤¤Î·»ËåÇ¡¢¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¤È¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ïÌ¡²è¤Ç¡¢Æ±Ì¾½ñÀÒ¤âÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¤³¤Í¤³¤Î¥É¥ì¥¤¡×¡£¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û·»ËåÇ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¥É¥ì¥¤¤È¤Ê¤ë»ô¤¤¼ç¡¢º£Æü¤âËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½é¿´¼Ô¡×¡£
Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬Ç¤ò»ô¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¤È¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤¯¤é¤¤¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¤ªÏÃ¡£Á°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯µÞ¤Ë¥É¥í¥Ã¤È¤·¤¿¡È²¿¤«¡É¤òÅÇ¤¤¤¿¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¡£Æ°ÍÉ¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡È²¿¤«¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤¿¤À¤Î¡ÖÌÓ¶Ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÇ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î½é¿´¼Ô´ü¤ÎÏÃ¤ò¡¢Åö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¡£
º£²ó¤ÏÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤È¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¡¢¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¹ç¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Î¤ªÏÃ¡£¡ÖÅÇ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¶Ì¤È¤ÏÄø±ó¤¯Â«¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¾¤ï¤¾¤ï¤·¤¿´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¤¬ºÇ½é¤ËÌÓ¶Ì¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÓ¶Ì¤ä¥Õ¡¼¥É¤òÅÇ¤¯¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¤ê¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÀöÂõµ¡¤Î²¼¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¡¢Ç¤ò»ô¤¦¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Æ°Êª¤Ë¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ÏÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¡¢´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£
Ê¸¡áß·ÅÄËã°Í
¡ÚÌ¡²è¡Û·»ËåÇ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¥É¥ì¥¤¤È¤Ê¤ë»ô¤¤¼ç¡¢º£Æü¤âËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½é¿´¼Ô¡×¡£
Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬Ç¤ò»ô¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¤È¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤¯¤é¤¤¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¤ªÏÃ¡£Á°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯µÞ¤Ë¥É¥í¥Ã¤È¤·¤¿¡È²¿¤«¡É¤òÅÇ¤¤¤¿¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¡£Æ°ÍÉ¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡È²¿¤«¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤¿¤À¤Î¡ÖÌÓ¶Ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÇ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î½é¿´¼Ô´ü¤ÎÏÃ¤ò¡¢Åö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¡£
º£²ó¤ÏÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤È¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¡¢¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¹ç¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Î¤ªÏÃ¡£¡ÖÅÇ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¶Ì¤È¤ÏÄø±ó¤¯Â«¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¾¤ï¤¾¤ï¤·¤¿´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥¸¥ç¥Ê¤¯¤ó¤¬ºÇ½é¤ËÌÓ¶Ì¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÓ¶Ì¤ä¥Õ¡¼¥É¤òÅÇ¤¯¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¤ê¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÀöÂõµ¡¤Î²¼¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¡¢Ç¤ò»ô¤¦¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Æ°Êª¤Ë¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ÏÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¡¢´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£
Ê¸¡áß·ÅÄËã°Í