https://tanelpoder.com/posts/rtx4090-egpu/GeForce RTX 4090は、NVIDIAのコンシューマー向けグラフィックボードのフラッグシップモデルで、ゲームやAI処理などで非常に高いパフォーマンスを発揮します。GeForce RTX 4090は「ボードのサイズが非常に大きい」という特徴も備えており、例えばASUSのオリジナルファンモデル「TUF-RTX4090-24G-GAMING」の寸法は348.2mm×150mm×72.6mmもあります。専有スロットは「3.65スロット」で、かなり大型のPCケースでないと搭載するのは難しい大きさです。Poder氏は「GeForce RTX 4090 Founders Edition(以下、GeForce RTX 4090)」を入手してPCケースに組み込んで使っていましたが、「GeForce RTX 4090を組み込むとSSDとネットワークカードを組み込むスペースがなくなる」「熱がこもってファン音がうるさい」といった問題に直面しました。問題を解決するためにPoder氏が採用した手法が「ライザーケーブルを使ってGeForce RTX 4090の搭載位置を変える」というものでした。ライザーケーブルでグラフィックボードの位置や向きを変えるのは自作ユーザーにとっては一般的なカスタムですが、Poder氏はGeForce RTX 4090の搭載位置として「PCケースの外側」を選択。つまり、PCケースの外側にGeForce RTX 4090を配置し、PCケースに穴を開けてマザーボードとグラフィックボードをライザーケーブルで接続するというわけです。Poder氏はグラインダーなどの本格的な工具を持っていなかったため、まず電動ドリルを使ってPCケースのパネルに一列の穴をあけました。なお、周囲が暗いのは「深夜に思い立って速攻で作業を始めたから」とのこと。電動ドリルであけた穴が以下。続いて、電動ドリルであけた穴をノミと木づちで広げます。完成した穴はこんな感じ。Poder氏はこの穴を「世界一危険なPCIe eGPUポート」と表現しています。「世界一危険なPCIe eGPUポート」に青色の絶縁テープを貼り、マザーボードからライザーケーブルを伸ばすとこんな感じ。ライザーケーブルに負担がかからないように、GeForce RTX 4090は「運動用マットの切れ端」を使って少し浮かせた状態で配置しました。GeForce RTX 4090を外付けしてから初めての電源ONを記録したムービーが以下。ファンやLEDライトが問題なく動作していることを確認できます。Turning on a RTX4090 rage-converted to an eGPU the first time - YouTubeGeForce RTX 4090のファンに髪の毛を巻き込んだり異物が混入したりしないように、「とっても役立つジャンクボックス」をかぶせて完成です。Poder氏はGeForce RTX 4090をPCケースの外に出した状態で5カ月間運用していますが、問題は発生していないとのこと。GeForce RTX 4090とPCケース内の熱問題も解決したそうです。なお、「PCケースに穴をあけてライザーケーブルを通す」というアイデア自体はPoder氏が初めてではなく、日本の自作ユーザーの中にも同様の改造を施してグラフィックボードを外出ししている人がいます。以下の例では見た目もかなりオシャレに仕上がっています。