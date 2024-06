【AFP=時事】2017年6月に東京・上野動物園(Ueno Zoological Gardens)で生まれ、23年に中国に返還されたパンダのシャンシャン(Xiang Xiang)が12日、7歳の誕生日を迎えた。シャンシャンは昨年2月、中国に返還。現在は四川(Sichuan)省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター(China Conservation and Research Center for the Giant Panda)で飼育されている。誕生日を迎えたシャンシャンを一目見ようと、展示場前には来園者が大勢集まった。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事