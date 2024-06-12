甲府vsHonda FC スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](JITス)
※19:00開始
主審:井上知大
副審:藤澤達也、荒上修人
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 5 今津佑太
DF 16 林田滉也
DF 23 関口正大
MF 13 村上千歩
MF 14 中山陸
MF 28 水野颯太
MF 34 木村卓斗
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
FW 15 飯島陸
FW 51 アダイウトン
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 4 山本英臣
MF 10 鳥海芳樹
MF 7 荒木翔
MF 8 武富孝介
FW 44 内藤大和
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之
[Honda FC]
先発
GK 21 楠本祐規
DF 2 池松大騎
DF 3 三浦誠史
DF 4 八戸雄太
DF 22 知花康士朗
MF 5 鈴木雄也
MF 7 松本和樹
MF 10 富田湧也
MF 19 岩切拳心
FW 13 岡崎優希
FW 14 鈴木理久
控え
GK 1 青木祐太
DF 15 岸田悠佑
DF 16 川浪龍平
MF 11 川畑隼人
MF 23 清水航輔
MF 6 草刈龍星
FW 9 児玉怜音
監督
小林秀多
※19:00開始
主審:井上知大
副審:藤澤達也、荒上修人
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 5 今津佑太
DF 16 林田滉也
DF 23 関口正大
MF 13 村上千歩
MF 14 中山陸
MF 28 水野颯太
MF 34 木村卓斗
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
FW 15 飯島陸
FW 51 アダイウトン
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 4 山本英臣
MF 7 荒木翔
MF 8 武富孝介
FW 44 内藤大和
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之
[Honda FC]
先発
GK 21 楠本祐規
DF 2 池松大騎
DF 3 三浦誠史
DF 4 八戸雄太
DF 22 知花康士朗
MF 5 鈴木雄也
MF 7 松本和樹
MF 10 富田湧也
MF 19 岩切拳心
FW 13 岡崎優希
FW 14 鈴木理久
控え
GK 1 青木祐太
DF 15 岸田悠佑
DF 16 川浪龍平
MF 11 川畑隼人
MF 23 清水航輔
MF 6 草刈龍星
FW 9 児玉怜音
監督
小林秀多