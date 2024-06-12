ASUS「TUF GAMING」、180Hz駆動の白い27型ゲーミングディスプレイ
ASUS JAPANは6月12日、「TUF GAMING」シリーズ新製品として、ホワイトカラーの27型ゲーミングディスプレイ「TUF Gaming VG27AQL3A-W」を発表した。同日予約を開始し、6月14日に発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は52,020円前後の見込み。
TUF Gaming VG27AQL3A-W
180Hzリフレッシュレートを備えた27型QHD（2,560×1,440ドット）ゲーミングディスプレイ。
画面のブレやチラツキを除去して高フレームレートかつシャープな映像を楽しめるASUSのExtreme Low Motion Blur Sync（ELMB SYNC）技術のほか、ディスプレイ同期技術FreeSync PremiumとG-SYNC Compatibleにも対応する。フレームレートの変動に合わせ、画面のオーバードライブ設定を動的に変化させる「ASUS可変オーバードライブテクノロジー」も搭載する。
応答速度は1ms（GtoG）で、HDRはDisplayHDR 400、色域はsRGBを130％をサポートする。本体はスタンドやベゼル、背面カバーなど全て白い色で統一したデザインを採用。
視野角は水平178度／垂直178度、最大輝度は350cd／平方メートル。コントラスト比は1,000:1。インタフェースはHDMI（2.0）×2、Display Port 1.4×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、3.5mmイヤホンジャック。
本体サイズはW615×H404〜534×D215mm、重さは約6.9kg。
TUF Gaming VG27AQL3A-W
180Hzリフレッシュレートを備えた27型QHD（2,560×1,440ドット）ゲーミングディスプレイ。
応答速度は1ms（GtoG）で、HDRはDisplayHDR 400、色域はsRGBを130％をサポートする。本体はスタンドやベゼル、背面カバーなど全て白い色で統一したデザインを採用。
視野角は水平178度／垂直178度、最大輝度は350cd／平方メートル。コントラスト比は1,000:1。インタフェースはHDMI（2.0）×2、Display Port 1.4×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、3.5mmイヤホンジャック。
本体サイズはW615×H404〜534×D215mm、重さは約6.9kg。