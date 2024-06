◆ドキョム、大谷翔平選手のユニフォーム姿で投球練習

【モデルプレス=2024/06/12】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDK(ドギョム)が6月11日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手のユニフォームを着用し、投球する姿を披露し、反響が寄せられている。この日、DKはMLB公式アカウントとの共同投稿機能を使い「DK, from global K-pop superstars SEVENTEEN, loves baseball. His childhood dream(世界的なK-popスーパースターSEVENTEENのDKは野球が大好きです。 彼の子供の頃の夢は野球選手になることだった)」と投稿。ドギョムが大谷選手のユニフォームを着用し、キャッチボールの練習をする動画を公開した。

◆ドギョムの投稿に世界中から反響

他にも様々な野球のユニフォームを着用した姿を披露し、最後に「Who wants to see him throw out a first pitch at a MLB game?(MLBの試合で彼がファーストピッチを投げ出すのを見たい人いる?)」と記した。DKは5月に「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO JAPAN」に参加するため日本を訪れた際にも、大谷選手のユニフォームを着用してうどんを食べる様子をInstagramにアップするなど、大谷選手のファンであることを度々報告していた。この投稿にファンからは「GO DK!」「OMGGG! IT’S DK TIME」「ドギョムが大谷選手のユニフォーム着てるの嬉しい」「ドギョム×大谷選手の世界線を夢見て震えてる」「大谷さんに届くといいね」「ユニフォーム似合う」「かっこいい」「始球式見たい」など世界中から歓喜の声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】