SATOHが本日6月12日、メジャー1st EP『Monkeys』を配信リリースした。同EP収録曲より新曲「Rich & Famous」のミュージックビデオがプレミア公開となった。

◆SATOH 動画 / 画像

「Rich & Famous」ミュージックビデオのテーマは、SATOHがパパラッチと戦うというもの。30人のパパラッチに囲まれたSATOHがカメラのフラッシュの中でマイクを奪い取り、ライブするシーンが印象的な映像に仕上がった。

なお、EPリリースに合わせて発表されたワンマンライブ＜Monkeys Release Tour＞は、8月3日に東京・Shibuya WWW、8月6日に大阪・Yogibo HOLY MOUNTAINで開催される。チケットの先行抽選申し込みは本日21:00から。






■メジャー1st EP『Monkeys』

2024年6月12日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/Monkeys
1. OK
2. Monkeys
3. Rich & Famous
4. Welcome to life
5. you hate caffeine
6. Taxi





■ワンマン＜Monkeys Release Tour＞

8月3日(土)　東京・Shibuya WWW
open18:00 / start19:00
8月6日(火)　大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN
open19:00 / start20:00
▼チケット
\4,400 (税込) ※別途ドリンク代
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止
【先行抽選申し込み】
受付期間 : 6/12(水)21:00〜6/23(日) 23:59
https://eplus.jp/satoh/

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