SATOH、EP『Monkeys』収録曲より「Rich & Famous」MVプレミア公開
SATOHが本日6月12日、メジャー1st EP『Monkeys』を配信リリースした。同EP収録曲より新曲「Rich & Famous」のミュージックビデオがプレミア公開となった。
◆SATOH 動画 / 画像
「Rich & Famous」ミュージックビデオのテーマは、SATOHがパパラッチと戦うというもの。30人のパパラッチに囲まれたSATOHがカメラのフラッシュの中でマイクを奪い取り、ライブするシーンが印象的な映像に仕上がった。
■メジャー1st EP『Monkeys』
配信リンク：https://tf.lnk.to/Monkeys
1. OK
2. Monkeys
3. Rich & Famous
4. Welcome to life
5. you hate caffeine
6. Taxi
■ワンマン＜Monkeys Release Tour＞
open18:00 / start19:00
8月6日(火) 大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN
open19:00 / start20:00
▼チケット
\4,400 (税込) ※別途ドリンク代
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止
【先行抽選申し込み】
受付期間 : 6/12(水)21:00〜6/23(日) 23:59
https://eplus.jp/satoh/
関連リンク
◆SATOH オフィシャルInstagram
◆SATOH オフィシャルYouTubeチャンネル