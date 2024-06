SATOHが本日6月12日、メジャー1st EP『Monkeys』を配信リリースした。同EP収録曲より新曲「Rich & Famous」のミュージックビデオがプレミア公開となった。「Rich & Famous」ミュージックビデオのテーマは、SATOHがパパラッチと戦うというもの。30人のパパラッチに囲まれたSATOHがカメラのフラッシュの中でマイクを奪い取り、ライブするシーンが印象的な映像に仕上がった。

■メジャー1st EP『Monkeys』



2024年6月12日(水)配信開始配信リンク:https://tf.lnk.to/Monkeys1. OK2. Monkeys3. Rich & Famous4. Welcome to life5. you hate caffeine6. Taxi