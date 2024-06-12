6月12日、川崎競馬場で行われた11R・関東オークス（Jpn2・3歳オープン・牝・ダ2100m）は、田口貫太騎乗の1番人気、アンデスビエント（牝3・栗東・西園正都）が快勝した。7馬身差の2着にミスカッレーラ（牝3・船橋・川島正一）、3着にグラインドアウト（牝3・高知・田中守）が入った。勝ちタイムは2:18.5（良）。

2番人気で石川裕紀人騎乗、クリスマスパレード（牝3・美浦・加藤士津八）は、9着敗退。

田口貫太騎乗の1番人気、アンデスビエントが嬉しい重賞初制覇を飾った。直線では手応えよくライバル突き放してのを完封。7馬身差の勝利で、鞍上の田口貫太騎手も嬉しい重賞初制覇となった。

アンデスビエント 6戦3勝

（牝3・栗東・西園正都）

父：ドレフォン

母：アンデスクイーン

母父：タートルボウル

馬主：グリーンファーム

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 アンデスビエント 田口貫太

2着 ミスカッレーラ 御神本訓史

3着 グラインドアウト 赤岡修次

4着 シンメルーブス 西啓太

5着 プリンセスアリー 森泰斗

6着 ローリエフレイバー 笹川翼

7着 スピナッチバイパー 達城龍次

8着 イゾラフェリーチェ 戸崎圭太

9着 クリスマスパレード 石川裕紀人

10着 メイショウヨシノ 団野大成

11着 アンバーシュガー 藤原幹生