【聖剣伝説 VISIONS of MANA】8月29日 発売予定価格: 通常版 8,778円 デジタルデラックスエディション 12,100円 CEROレーティング:B(12才以上対象)プレイ人数:1人

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Steam用アクションRPG「聖剣伝説 VISIONS of MANA」を8月29日に発売する。価格は通常版が8,778円、デジタルデラックスエディションが12,100円。なお、Steam版は8月30日に配信予定となっている。

本作は、“マナ”と“聖剣”を巡って描かれる愛をテーマとしたシリーズ完全新作。主人公のヴァルは、御子に選ばれた幼馴染のヒナとともに、遥か遠くにそびえる“マナの樹”を目指す。本作の特徴である彩り豊かで広大なセミオープンフィールドには、数々のギミックや、かわいくも恐ろしいモンスターたちが待ち受けており、精霊の力を借りてスピード感溢れる立体的なバトルを楽しめる。

【ストーリー】

火の村ティアナに住む主人公ヴァルは幼馴染の少女ヒナを誘い、フェアリーを迎える祭りへ向かっていました。

フェアリーは4年に1度、マナの樹へと旅立つ御子を任命するために各地を訪れます。

選ばれた御子は世界に満ちるマナの循環を支えるために、その魂を捧げることになります。

やがて陽が落ちると空がきらめき ヒナの前にフェアリーが舞い降ります。

ヴァルは魂の守り人として、御子に選ばれたヒナを守るため村人たちに祝福されながらマナの樹を目指す旅に出ます。

キャラクター紹介

パルミナ

CV:日笠 陽子

「あなたは次代の王に、何を求めますか?」

水の都エリスタニアの若き女王。先代国王であった父が他界し、その後を継ぐ形で王位に就いた。様々な思惑が水面下で渦巻く自国の行く末と王子であるまだ幼い弟、イアンを案じている。

ジュリ

CV:花守 ゆみり

「ボクたちは、運命に抗うことはしないんだ」

樹の里ヴィラルスで暮らす種族「草人」のひとり。長い眠りに就いている他の草人たちのため番人として、日々休まず水やりをしている。ヴァルたちとの出会いにより、同じことの繰り返しだった毎日に“変化”が訪れる。

パーティ編成

本作では、5人のプレイアブルキャラクター(ヴァル・カリナ・モートレア・パルミナ・ジュリ)から好きな3人を選んでパーティを編成する。バトルに参加していないメンバーにも経験値が等しく加算されるため、いつでも好きなメンバーでバトルを楽しめる。

また、バトル中は操作するキャラクターを3人のパーティメンバーから自由に切り替えることができるほか、プレーヤーが操作していない間の行動パターンをキャラクター毎に設定することもできる。

【パルミナ】

魔法による強力な遠距離攻撃が得意

【モートレア】

近距離での素早い戦いが得意

【ヴァル】

攻守に優れ近接攻撃が得意

【カリナ】

範囲攻撃と仲間の支援が得意

【ジュリ】

回復・蘇生をはじめとする支援が得意

精霊の力を宿した不思議な道具「精霊器」

「精霊器」は、精霊の力を宿した不思議な道具。探索やバトルで、それぞれの精霊器を通して精霊の力を借りることができる。

探索での特徴 ~ギミック~

精霊器の力を活用することでフィールド上の様々なギミック(仕掛け)を作動させることができる。精霊の力で風や岩、ときには時間をも操り進むべき道を見つけ出したり、アイテムを探し出したりもできる。

既に探索しつくしたと思ったフィールドにも新たな精霊器を入手した後に再び訪れることで、思わぬ発見があるかもしれない。

水の精霊器「ウンディーネボトル」

水の精霊「ウンディーネ」の力を宿した精霊器で、流水にまつわる効果を発揮する。探索では、水玉の中に入って空中を移動できるほか、進路をふさぐマグマを冷やし、歩けるようにできる。

木の精霊器「ドリアードワンド」

木の精霊「ドリアード」の力を宿した精霊器で、癒しにまつわる効果を発揮する。探索では、大きな花を咲かせて乗り 遠くの足場まで移動することができる。

火の精霊器「サラマンダーキャンドル」

火の精霊「サラマンダー」の力を宿した精霊器で、火炎にまつわる効果を発揮する。探索では、サラマンダーキャンドルに乗ってロケットのように空中を移動できる。

バトルでの特徴 ~クラスチェンジ~

精霊器を装備することで精霊の力をキャラクター自身に宿し「クラス」を変化させることができ、これを「クラスチェンジ」と呼ぶ。クラスチェンジによって、ステータスや装備できる武器が変化するほか、専用アビリティや特技が使用できるようになる。

敵の動きを封じる技、味方に継続的に回復効果を付与する技などクラスによって獲得できるアビリティや特技の効果は多岐にわたる。同じ精霊器でもキャラクターによってクラスの個性は少しずつ異なるため、様々な組み合わせから自分に合った戦術を見つけ出そう。クラスの個性を理解して活かすことがバトルを有利に進めるための鍵となる。

水の精霊器「ウンディーネボトル」

水の精霊「ウンディーネ」の力を宿した精霊器で、流水にまつわる効果を発揮する。バトルでは、水の力を放って敵を吹き飛ばすことや、水の力場を発生させてダメージを与える水玉を敵にくっつける攻撃ができる。

【ヴァル×ウンディーネボトル】

クラス:デュエリスト

【パルミナ×ウンディーネボトル】

クラス:グランデヴィナ

【ジュリ×ウンディーネボトル】

クラス:スカラー

木の精霊器「ドリアードワンド」

木の精霊「ドリアード」の力を宿した精霊器で、癒しにまつわる効果を発揮する。バトルでは、癒しのエリアを形成し、エリア内にいる自身と仲間のHPを一定時間継続して回復することができる。

【ヴァル×ドリアードワンド】

クラス:ソードマスター

【パルミナ×ドリアードワンド】

クラス:ビーストテイマー

【ジュリ×ドリアードワンド】

クラス:セージ

火の精霊器「サラマンダーキャンドル」

火の精霊「サラマンダー」の力を宿した精霊器で、火炎にまつわる効果を発揮する。バトルでは、炎をまとった突進攻撃や、火の力場でバトルエリア内の敵を炎で包み込み、継続的にダメージを与えることができる。

【カリナ×サラマンダーキャンドル】

クラス:ゴッドハンド

【パルミナ×サラマンダーキャンドル】

クラス:マスカレード

【ヴァル×サラマンダーキャンドル】

クラス:ロード

バトルでの特徴 ~エレメントボード~

「エレメントボード」は各属性の精霊器を入手することで開放される機能。エレメントボードを成長させることで、より精霊の力を引き出せるようになり、強力な「特技」や「アビリティ」を習得できる。

エレメントボードから習得した特技はその属性からクラスチェンジしても使用できるが、アビリティはその属性の間のみ効果を発揮する。各クラスに紐づいたアビリティは特殊な効果のものが多く、使い方に注目して戦術を考えることが重要となる。

特技

MPを消費する強力な技。魔法やトラップ等、様々な種類が存在する。

アビリティ

キャラクターの攻撃力・防御力等のステータス強化をはじめ、戦闘が有利になる効果が得られる。

【「基礎クラス」について】

精霊器を装備していない状態のことを「基礎クラス」と呼ぶ。エレメントボードを最大まで成長させると、基礎クラスでは装備できなかった武器種やエレメントボード由来のアビリティを装備できたり、別のクラスの必殺技を使えるようになったりと、基礎クラスの状態で受けられる恩恵が増える。

また、特定のアイテムを使用するとエレメントボードを「上限解放」できるようになる。上限解放により、さらに強力な特技を習得できることがある。

バトル:リングコマンド・ショートカット

「特技」と呼ばれるMPを消費する技や魔法は、シリーズおなじみの「リングコマンド」にセットすることで繰り出せる。バトル中はリングコマンドにセットした特技しか発動できないため、パーティメンバーやプレイスタイルに合った特技を選ぶことが大切だ。リングコマンドを開くと一時的にバトルが中断するため、適切な特技を考えながら攻略することができる。

また、特技とアイテムはショートカットにセットすることもできる。

リングコマンドを開くことなく使用できるため、より直感性を重視する場合にはショートカットを積極的に活用しよう。

頼もしい仲間:ブースカブー&フラミー

海上・空中の移動を快適にする手助けをしてくれる「聖剣伝説」シリーズおなじみの仲間ブースカブーとフラミーが、本作「聖剣伝説 VISIONS of MANA」にも登場する。

ブースカブーは「ぴーひゃら笛」、フラミーは「風の太鼓」を使用することで呼び出せる。目的地が遠い時には彼らの力を借りて、海や空を越えて自由に移動しよう。

ブースカブー

カメに似た謎の生物。海を自由に移動することができる。

フラミー

聖獣とよばれる伝説の生物。空を自由に移動することができる。

購入特典について

早期購入特典

守護者の古衣

ヴァル専用衣装

スターターパック

使用時に一定時間、経験値とルクの入手量がアップするアイテムのセット

※本特典はパッケージ初回生産版を購入されたお客様と、10月1日0時59分までにダウンロード版を購入されたお客様に付属いたします。

※パッケージ初回生産版は数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

※本特典の有効期限は、2025年8月28日23時59分までとなります。期日までのご利用をお願いいたします。

デジタルデラックスエディション予約特典

・24時間アーリーアクセス

発売日時の24時間前から先行してゲームをプレイすることが可能。

※プラットフォームごとに開始日時が異なります。詳細は各ストアにてご確認ください。

販売店別など特典

e-STORE購入特典

・クィ・ディール モンスターガイド

「聖剣伝説」の世界に生息する、かわいくもおそろしいモンスターたちの特徴を記した書物。

※スクウェア・エニックス e-STOREで購入されたお客様のみに付属いたします。

※本特典は数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

Amazon.com限定特典

・オリジナルスリーブケース

オリジナルの紙製スリーブケース。

※Amazon.comで購入されたお客様のみに付属いたします。

※本特典は数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

ダウンロード版予約特典

・ブレイブブレード

ヴァル専用武器。

e-STORE専売「聖剣伝説 VISIONS of MANA コレクターズエディション」

も発売!

ゲーム本編に、ぬいぐるみやサウンドトラックなど様々な特典が付属する「聖剣伝説 VISIONS of MANA コレクターズエディション」がe-STORE限定で発売される。価格は22,000円。

【同梱内容】

・ゲーム本編(PS5/PS4/Steam)

・ぬいぐるみ ラムコ

・聖剣伝説 VISIONS of MANA - ART of MANA SPECIAL ISSUE

・聖剣伝説 VISIONS of MANA Original Soundtrack 聖剣伝説 VISIONS of MANA Arrange Tracks

・本当は怖い クィ・ディールモンスターガイド

e-STORE購入特典

・クィ・ディール モンスターガイド

早期購入特典

・インゲームアイテム「守護者の古衣」・「スターターパック」

ダウンロード版予約特典

・インゲームアイテム「ブレイブブレード」※Steam版のみ

「聖剣伝説 VISIONS of MANA デジタルデラックスエディション」発売

ゲーム本編にインゲームアイテムが付属する「聖剣伝説 VISIONS of MANA デジタルデラックスエディション」も発売される。価格は12,100円。

【同梱内容】

・ゲーム本編(PS5/PS4/Xbox Series X|S/Windows/Steam)

・インゲームアイテム「聖剣伝説着せ替え衣装パック」

・インゲームアイテム「聖剣伝説シリーズBGMパック」

早期購入特典

・インゲームアイテム「守護者の古衣」「スターターパック」

・24時間アーリーアクセス

ダウンロード版予約特典

・インゲームアイテム「ブレイブブレード」

ダウンロードコンテンツについて

デジタルデラックスアップグレード

価格:3,322円

「聖剣伝説着せ替え衣装パック」と「聖剣伝説シリーズBGMパック」が収録されたお得なセット。

「デジタルデラックスアップグレード」は、「聖剣伝説 VISIONS of MANA ダウンロード通常版」を購入した人向けのアップグレード商品となっており、パッケージ版を購入した人は、「聖剣伝説着せ替え衣装パック」・「聖剣伝説シリーズBGMパック」を個別に購入することで「デジタルデラックスアップグレード」と同じ内容のコンテンツを楽しめる。

※「聖剣伝説 VISIONS of MANA ダウンロード通常版」を購入された方向けのアップグレード商品です。

※この商品には単体販売をしているコンテンツも含まれます。重複購入にご注意ください

※この商品を含んだセット商品もございます。重複購入にご注意ください。

聖剣伝説着せ替え衣装パック

価格:1,100円

聖剣伝説シリーズのキャラクター達の衣装に着せ替えて楽しめるセット。

【聖剣伝説着せ替え衣装パック】

・聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝-:ヒーロー衣装(ヴァル専用)

・聖剣伝説2:ポポイ衣装(ジュリ専用)

・聖剣伝説3:リース衣装(カリナ専用)

・聖剣伝説 Legend of Mana:瑠璃衣装(モートレア専用)、レディパール衣装(パルミナ専用)

聖剣伝説シリーズBGMパック

価格:2,750円

聖剣伝説シリーズの選りすぐりのBGMに設定し再生しながら冒険できるセット。

【聖剣伝説シリーズBGMパック】

・聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝-:果てしなき戦場、戦闘1、聖剣を求めて、戦闘2

・聖剣伝説2:少年は荒野を目指す、愛に時間を、呪術師、子午線の祭り

・聖剣伝説3:Swivel、Powell、Nuclear Fusion、Hightension Wire

・聖剣伝説 Legend of Mana:Pain the Universe、彩りの大地、The Darkness Nova、滅びし煌めきの都市

・聖剣伝説DS CHILDREN of MANA:ゆらめく祈りの塔、孤高の雷帝

・聖剣伝説4:Dark Shrine、Burning Spirits、追憶、愚者の舞

・聖剣伝説 HEROES of MANA:その心のままに、運命はかくも残酷に

・聖剣伝説 RISE of MANA:美しき想いの雫、立ちふさがる強敵

(C) SQUARE ENIX

※画面は開発中のものです。