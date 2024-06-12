Áðù¬¹ä¼ç±é±Ç²è¡Ø¸ëÈ×»Â¤ê¡Ù¤Ë½Ð±é¡ª ÃæÀîÂç»Ö¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤¹¤´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡È¾å¼Á¤Ê²»³Ú¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËTOKYO FM¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖTHE TRAD¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË15:00¡Á16:50¡¿·î¡¢²Ð¡§°ð³À¸ãÏº¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¡¿¿å¡¢ÌÚ¡§¥Ï¥ÞŽ¥¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO'S¡Ë¡¢ÃæÀî³¨ÈþÎ¤¡Ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬³Æ²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë½¨¤Ç¤¿¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÇÎ®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¾å¼Á¤Ê²»³Ú¤È¼ñÌ£¤ÎÏÃÂê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
5·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¤ÎÃæÀîÂç»Ö¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î½Ð±é±Ç²è¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¡Ê¼ç±é¡¿Áð磲¹ä¤µ¤ó¡Ë»£±ÆÈëÏÃ¡¢ÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡¢¡ÖºäÆ»¤Î¥¢¥Ý¥í¥ó¡×¡¢ÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ÖÑ³¤¸÷¤Î¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö95¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤È¡ÖÌÇÁê¤âÌµ¤¤¡×¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤ÎÁð磲¹ä¤µ¤ó¼ç±é±Ç²è¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¶§°¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ°¤¤ÅÛ¤é¡×¡Ö¸ÉÏµ¤Î·ì¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë»þÂå·à±Ç²è¡£¸ÅÅµÍî¸ì¤Î±éÌÜ¡ÖÌøÅÄ³ÊÇ·¿Ê¡×¤ò´ð¤Ë¡¢ÑÍºá»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¼¤È°ú¤Îö¤«¤ì¤¿ÃË¤¬Éð»Î¤Î¸Ø¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÉü½²¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¼¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¹¾¸Í¤ÎÎ¾ÂØ¾¦¡¦èß²°¤Î¼êÂå¡¢ÌïµÈÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö
»³ËÜ¡§Áð磲¹ä¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃæÀî¡§¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ë¤â¤¤¤Ä¤«½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2¤Ä¤ÎÇ°´ê¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÌ»Ò¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
°ð³À¡§ÌïµÈ¤µ¤ó¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡§¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ð³À¡§¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÃæÀî¡§¤¤¤Ä¤â»þÂå·à¤Î¤È¤¤Ï½êºî¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ã¼Ô¤é¤·¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Íî¸ì¤¬´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤ªÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ð³À¡§¤½¤¦¤À¤Í¡ª
ÃæÀî¡§Áð磲¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¡¢¤¢¤È¤Ï³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤»þÂå·à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³À¡§»þÂå·à¤ÎÆþÌçÊÔ¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡§ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡§ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢ÉÝ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Êª¹ø¤Î½À¤é¤«¤¤Í¥¤·¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¼«¿È¤¬ËÜÅö¤Ë±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢ËèÆü¤Î¸½¾ì¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ÆÆÄ¤¬Ã¯¤è¤ê¤â±Ç²èºî¤ê¤È¸½¾ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³À¡§³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡§ÇÐÍ¥¤ò¤¹¤´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³À¡§¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¯¤ì¤¿¡©
ÃæÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊý¤¿¤Á¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
°ð³À¡§¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¤Ï¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§THE TRAD
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË15:00¡Á16:50
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§·î¡¦²Ð¡§°ð³À¸ãÏº¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¡¿¿å¡¦ÌÚ¡§¥Ï¥ÞŽ¥¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO¡ÆS¡Ë¡¢ÃæÀî³¨ÈþÎ¤
¡Êº¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡Ë°ð³À¸ãÏº¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¡¢ÃæÀîÂç»Ö¤µ¤ó
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡¢¡ÖºäÆ»¤Î¥¢¥Ý¥í¥ó¡×¡¢ÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ÖÑ³¤¸÷¤Î¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö95¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤È¡ÖÌÇÁê¤âÌµ¤¤¡×¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤ÎÁð磲¹ä¤µ¤ó¼ç±é±Ç²è¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¶§°¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ°¤¤ÅÛ¤é¡×¡Ö¸ÉÏµ¤Î·ì¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë»þÂå·à±Ç²è¡£¸ÅÅµÍî¸ì¤Î±éÌÜ¡ÖÌøÅÄ³ÊÇ·¿Ê¡×¤ò´ð¤Ë¡¢ÑÍºá»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¼¤È°ú¤Îö¤«¤ì¤¿ÃË¤¬Éð»Î¤Î¸Ø¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÉü½²¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¼¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¹¾¸Í¤ÎÎ¾ÂØ¾¦¡¦èß²°¤Î¼êÂå¡¢ÌïµÈÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö
»³ËÜ¡§Áð磲¹ä¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃæÀî¡§¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ë¤â¤¤¤Ä¤«½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2¤Ä¤ÎÇ°´ê¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÌ»Ò¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
°ð³À¡§ÌïµÈ¤µ¤ó¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡§¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ð³À¡§¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÃæÀî¡§¤¤¤Ä¤â»þÂå·à¤Î¤È¤¤Ï½êºî¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ã¼Ô¤é¤·¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Íî¸ì¤¬´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤ªÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ð³À¡§¤½¤¦¤À¤Í¡ª
ÃæÀî¡§Áð磲¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¡¢¤¢¤È¤Ï³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤»þÂå·à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³À¡§»þÂå·à¤ÎÆþÌçÊÔ¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡§ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡§ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢ÉÝ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Êª¹ø¤Î½À¤é¤«¤¤Í¥¤·¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¼«¿È¤¬ËÜÅö¤Ë±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢ËèÆü¤Î¸½¾ì¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ÆÆÄ¤¬Ã¯¤è¤ê¤â±Ç²èºî¤ê¤È¸½¾ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³À¡§³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡§ÇÐÍ¥¤ò¤¹¤´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³À¡§¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¯¤ì¤¿¡©
ÃæÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊý¤¿¤Á¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
°ð³À¡§¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¤Ï¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§THE TRAD
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË15:00¡Á16:50
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§·î¡¦²Ð¡§°ð³À¸ãÏº¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¡¿¿å¡¦ÌÚ¡§¥Ï¥ÞŽ¥¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO¡ÆS¡Ë¡¢ÃæÀî³¨ÈþÎ¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/trad/