※6月20日、東証グロース市場に上場予定のＷＯＬＶＥＳ　ＨＡＮＤ <194A> [東証Ｇ]、タウンズ <197A> [東証Ｓ]は12日、公開価格を発表した。

●ＷＯＬＶＥＳ　ＨＡＮＤ <194A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：6月20日

　事業内容：一次診療から高度医療まで対応可能な動物病院運営、
　　　　　　その他周辺事業（トリミングサロン運営、動物病院向け
　　　　　　システム開発、獣医療関係者向け教育コンテンツ配信等）

　公開価格：770円
　仮条件：755円～770円
　想定発行価格：755円

　上場時発行済み株式数：797万4000株
　公募：5万株
　売り出し：86万3100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限13万6900株
　申込期間：6月13日～18日
　払込日：6月19日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●タウンズ <197A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：6月20日

　事業内容：体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業

　公開価格：460円
　仮条件：440円～460円
　想定発行価格：440円

　上場時発行済み株式数：1億株
　売り出し：2109万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限316万3500株
　申込期間：6月13日～18日
　受渡期日：6月20日

　主幹事：大和証券

[2024年6月12日]


株探ニュース