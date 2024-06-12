

※6月20日、東証グロース市場に上場予定のＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ <194A> [東証Ｇ]、タウンズ <197A> [東証Ｓ]は12日、公開価格を発表した。



●ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ <194A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：6月20日



事業内容：一次診療から高度医療まで対応可能な動物病院運営、

その他周辺事業（トリミングサロン運営、動物病院向け

システム開発、獣医療関係者向け教育コンテンツ配信等）



公開価格：770円

仮条件：755円～770円

想定発行価格：755円



上場時発行済み株式数：797万4000株

公募：5万株

売り出し：86万3100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限13万6900株

申込期間：6月13日～18日

払込日：6月19日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



●タウンズ <197A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：6月20日



事業内容：体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業



公開価格：460円

仮条件：440円～460円

想定発行価格：440円



上場時発行済み株式数：1億株

売り出し：2109万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限316万3500株

申込期間：6月13日～18日

受渡期日：6月20日



主幹事：大和証券



[2024年6月12日]





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