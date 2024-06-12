本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (12日大引け後 発表分)
※6月20日、東証グロース市場に上場予定のＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ <194A> [東証Ｇ]、タウンズ <197A> [東証Ｓ]は12日、公開価格を発表した。
●ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ <194A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月20日
事業内容：一次診療から高度医療まで対応可能な動物病院運営、
その他周辺事業（トリミングサロン運営、動物病院向け
システム開発、獣医療関係者向け教育コンテンツ配信等）
公開価格：770円
仮条件：755円～770円
想定発行価格：755円
上場時発行済み株式数：797万4000株
公募：5万株
売り出し：86万3100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限13万6900株
申込期間：6月13日～18日
払込日：6月19日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
●タウンズ <197A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：6月20日
事業内容：体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業
公開価格：460円
仮条件：440円～460円
想定発行価格：440円
上場時発行済み株式数：1億株
売り出し：2109万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限316万3500株
申込期間：6月13日～18日
受渡期日：6月20日
主幹事：大和証券
[2024年6月12日]
株探ニュース