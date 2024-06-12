ÄÔ´õÈþ¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×¼ê¤¬¤±¤ë¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡È°ìÈÖ¹¥¤¡É¤Ê¼ïÎà¤òÌÀ¤«¤¹
¡Ú¤ª»Å»öÌ©Ãå¡ÛÍ¼ÈÓ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤«¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯ÄÔ ¡ÚRakuten GirlsAward 2024 SPRING/SUMMER¡Û¡ÚilluN¥Ö¡¼¥¹¡Û¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØilluN¡Ù¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÄÔ´õÈþ¡Ö¥´¥ê¿ä¤·¡×¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥Ô»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë°¦ÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¯¥ê¡¼¥à
¢£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼ïÎà¤Ï
¤³¤ÎÆü¡ØRakuten GirlsAward 2024 SPRING/SUMMER¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄÔ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
illuN/¥Á¥ã¥×¥¿¡¼4¡¡¥³¥é¡¼¥²¥ó ¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¡¡7Ëç ÀÇ¹þ2,750±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê
¥Ï¥ê¡¦¥Ä¥ä¤Ê¤É¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡ª
¥·¡¼¥È¤ò´é¤ËÅ½¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢ÂÞ¤Ë»Ä¤Ã¤¿±Õ¤â¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¼ê¤äÂ¤ËÅÉÉÛ¡ªÍ¾¤¹»ö¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ØilluN¡Ù¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö1ÈÖ¤Î¹¥¤¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢¥Á¥ã¥×¥¿¡¼4¤ò¤¢¤²¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â¾¤Î¼ïÎà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤âÇí¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþÍÆ±Õ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤È¶¯¤ß¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿®ºî¤Ç¤¢¤ëÍÍ»Ò¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄÔ¤µ¤ó¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£