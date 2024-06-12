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³¤³°¼õÉÕ: Overseas reception >¡§June 15 (Sat) 12:00 - June 23 (Sun) 23:59
¢¨Reception URL is different from the URL in Japan.
¡¡For more information, please visit the Charisma website.
¢¨Announcement of results¡§Scheduled for June 27 (Thursday), 15:00
¢¨Payment Method(Overseas Reception Only)¡§Overseas credit card only.
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