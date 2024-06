超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』の2ndアルバム『カリスマジャンボリー』を引っ提げたツアー<カリスマジャンボリーツアー>の開催が決定した。<カリスマジャンボリーツアー>は、9月22日(日) 大阪・NHK大阪ホール、9月28日(土)、29日(日)東京・日本工学院アリーナ(旧:片柳アリーナ)の計3日間2か所で開催され、七人のカリスマ声優(小野友樹/山中真尋/福原かつみ/細田健太/日向朔公/大河元気/橋詰知久)が出演する。『カリスマ』が大阪でライブを行うのは初となり、3日間合計で過去最大キャパシティでの公演となる。

<カリスマジャンボリーツアー>



◼︎出演七人のカリスマ声優(小野友樹/山中真尋/福原かつみ/細田健太/日向朔公/大河元気/橋詰知久)、カリスマダンサー、月蝕會議◼︎開催日時、会場NHK大阪ホール(大阪府)2024年9月22日(日)17:00開場 / 18:00開演日本工学院アリーナ(東京都)2024年9月28日(土)16:00開場 / 17:00開演2024年9月29日(日)15:00開場 / 16:00開演◼︎チケット指定席 ¥9,900 (税込)オフィシャル1次先行:6月12日(水)19:00〜6月23日(日)23:59 ※当落発表6月27日(木)15:00予定受付URL:https://l-tike.com/st1/charismatour-official海外受付: Overseas reception >:June 15 (Sat) 12:00 - June 23 (Sun) 23:59※Reception URL is different from the URL in Japan.For more information, please visit the Charisma website.※Announcement of results:Scheduled for June 27 (Thursday), 15:00※Payment Method(Overseas Reception Only):Overseas credit card only.(Card brands accepted for payment:Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners)オフィシャル2次先行:6月27日(木)19:00〜7月7日(日)23:59 ※当落発表7月11日(木)15:00予定SNS先行(YouTube・TikTok・X):7月12日(金)19:00〜7月21日(日)23:59 ※当落発表7月25日(木)15:00予定一般先着:8月3日(土)10:00〜*枚数制限:お1人様2枚まで*年齢制限:未就学児童入場不可◼︎主催・企画・制作キングレコード株式会社 / EVIL LINE RECORDS◼︎お問い合わせ大阪公演:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(11:00〜18:00※日祝除く) https://kyodo-osaka.co.jp/東京公演:HOT STUFF PROMOTION TEL : 050-5211-6077 (平日12:00〜1◼︎『カリスマジャンボリーツアー』グッズ事前受注期間:2024年6月14日(金)19:00〜6月30日(日)23:59まで・ジャンボリーツアーTシャツ(M/L/XL)・ジャンボリーツアージャガードタオル・ジャンボリーツアーペンライト・サコッシュ ジャンボリーツアーver.・ジャンボリーツアー靴下(全7種)・タトゥーシール・アクリルパネル ジャンボリーツアーver.・トレーディング缶バッジ ジャンボリーツアーver.(全8種)・アクスタポーチ(全7種)