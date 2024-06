システム連携及び不動産管理会社向けの協業提案！ウチコミ／スマサテ「業務提携」

ウチコミは、スマサテとのシステム連携及び不動産管理会社向けの協業提案に向けた業務提携を開始しました。

ウチコミ/スマサテ「業務提携」

ウチコミは、スマサテとのシステム連携及び不動産管理会社向けの協業提案に向けた業務提携を開始。

この提携により、賃貸業界における情報の非対称性を解消し、オーナーがより主導権を持った賃貸運営ができる構造の実現を目指しています。

■提携の概要

本提携は、オーナー自身でデータによる根拠を持った賃料設定で、自身の表現で募集の間口を増やして入居者募集をすることで、より効果的な空室対策の手段を提供することを目的としています。

『ウチコミ!』の利用者は物件登録画面から『スマサテ』へスムーズに移行し、査定を行うことができます。

また、『スマサテ』の利用者も査定結果画面から直接『ウチコミ!』で入居者募集が可能となります。

ウチコミ!物件登録画面に「賃料査定をする」ボタンが追加されます

■「ウチコミ!」について

ウチコミ!は、全国の賃貸住宅オーナーが物件情報を無料で掲載できるプラットフォームです。

オーナーと入居希望者が直接やり取りできる仕組みを提供しており、入居者は全物件において仲介手数料無料で部屋を借りることができます。

現在15,000人以上のオーナーが利用しており、入居者募集を不動産会社に依頼するだけでなく“オーナー主導で”物件情報を市場に出せる手段を提供することで、賃貸業界における情報流通の課題の解決を目指しています。

■「スマサテ」について

スマサテは、賃貸住宅の賃料ビッグデータを基にしたAI賃料査定システムで、2024年6月現在、2,800社以上の不動産業者に提供しています。

また、2024年4月からは不動産オーナー向けに『スマサテ for Owners』をリリースし、オーナーがAIによる賃料査定結果を確認し、適正な賃料設定を行うことができるサービスを提供しています。

