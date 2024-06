開業70周年特別企画！中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来！

2024年、開業70周年を迎える中部電力 MIRAI TOWERは、同じく70周年を迎えるゴジラと期間限定でタイアップイベント開催します。

中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来!

日時 :2024年6月20日(木)〜9月23日(月・振)

会場 :中部電力 MIRAI TOWER、Hisaya-odori Park、他

主催 :中部電力 MIRAI TOWER

後援 :愛知県・名古屋市・公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー

協力 :三井不動産、名古屋学院大学、名古屋鉄道

企画 :win*key

公式サイト:https://www.nagoya-tv-tower.co.jp/

(最新情報順次公開)

期間中はさまざまな企画を用意しています。

企画ごとに実施期間が異なりますので、詳細は公式サイトを確認してください。

特別AR「ゴジラと中部電力 MIRAI TOWER ARで振り返る70年」

コンテンツについて研究する名古屋学院大学 経営学部 データ経営学科の伊藤、山口両研究室が、AR技術を駆使した体感型コンテンツを制作。

中部電力 MIRAI TOWER展望台から一望できる名古屋の各施設・スポットの歴史を、ゴジラ作品の公開年に合わせて見ることができます。

歴代ゴジラ映画に登場するゴジラの咆哮を聴くことも。

名古屋の街の歴史を知り、歴代ゴジラの足跡を辿ることができる特別な体験を楽しめます。

【実施期間】6月20日(木)〜9月23日(月・振) ※予定

【開催時間】※日中のみ

【実施場所】中部電力 MIRAI TOWER展望台

【料金】展望チケット入場料 大人1,300円 小人800円

開業70周年特別ナイトイベント

「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来!〜Directed by NAKED, INC.〜」

プロジェクションマッピング

最先端の科学技術を巧みに取り入れた映像作品やインスタレーションを手掛けるクリエイティブカンパニーNAKED,INC.(ネイキッド)が、ゴジラのプロジェクションマッピングを中部電力 MIRAI TOWERでお届け。

会場となる地上90m屋内展望台「スカイデッキ」では、360度に広がる名古屋の街にゴジラが登場します。

きらめく夜景とゴジラのコラボレーションを楽しめます。

【開催期間】6月20日(木)〜9月23日(月・振)

【開催時間】※夜間のみ 開始時間は時期によって異なるため公式HPにて確認してください。

【実施場所】中部電力 MIRAI TOWER 展望台

【料金】ナイトイベント入場料 大人1,800円 小人800円

中部電力 MIRAI TOWER 展望台来場者限定 オリジナルポストカードプレゼント

タイアップイベント期間中、中部電力 MIRAI TOWER展望台に来場された方に先着1万名様限定で、オリジナルポストカードをプレゼント。

来塔者ノベルティ_イメージ

※画像はイメージ

パネル展示「中部電力 MIRAI TOWERとゴジラ、70年の軌跡」

中部電力 MIRAI TOWER 3階では、パネル展示「中部電力 MIRAI TOWERとゴジラ、70年の軌跡」を開催します。

本パネル展示では中部電力 MIRAI TOWERとゴジラ、両者の70年の歩みを振り返ることが出来ます。

会場内には、オリジナルフォトスポットも用意されています。

【開催期間】6月20日(木)〜9月23日(月・振)

【会場】中部電力 MIRAI TOWER 3階 特設会場

【料金】無料

Hisaya-odori Parkミズベヒロバに出現するゴジラがついに解禁!

「中部電力 MIRAI TOWER 開業70周年を記念して、同じく70周年を迎えるゴジラが出現!」。

そんなストーリーを携え、Hisaya-odori Parkのミズベヒロバにゴジラが出現します。

水面から覗くゴジラの顔は迫力満点です。

本タワーを背景に、写真撮影スポットとしても楽しめます。

【設置期間】6月20日(木)〜 ※撤去日未定

【サイズ】幅2.4×高さ2.45×奥行き8.7メートル

オリジナルグッズ

中部電力 MIRAI TOWER展望台では、オリジナル記念メダルを販売します。

また、中部電力 MIRAI TOWER 3階のグッズショップ「多仲」内には、ゴジラの特設コーナーも。

Tシャツやトートバッグ、クリアファイルなど、ここでしか手に入れることのできないオリジナルグッズを販売します。

【販売期間】6月20日(木)〜9月23日(月・振)

【販売場所】(1)オリジナル記念メダル…中部電力 MIRAI TOWER 展望台

(2)その他のオリジナルグッズ…中部電力 MIRAI TOWER 3階「多仲」内

※(1)は中部電力 MIRAI TOWER 展望台チケットが必要、(2)は入場無料

◆オリジナル記念メダル 各800円(税込)

ロゴA:ブラック、ホワイト

ロゴB:ピンク、ブルー、イエロー、パープル、オレンジ、ライトグリーン

◆ランダムアクキー 各990円(税込)

全30種(国内ゴジラ映画実写作品のポスターデザイン)

◆オリジナルTシャツ 各4,620円(税込) M、L、LL

メインビジュアル:ホワイト、杢グレー

ロゴB:オートミール、チャコール

Tシャツ_イメージ

◆A4クリアファイル 660円(税込)

メインビジュアル、ゴジラ足跡(黄)、ゴジラ足跡(青)

クリアファイルイメージ

◆トートバッグ 4,400円(税込)

平置きサイズ:

約W360×H370×D110mm(船底)

ネイビー、カーキ、グレー

トートバッグ_イメージ

◆ランチバッグ 2,860円(税込)

平置きサイズ:

約W300×H200×D100mm(船底)

ライトイエロー、パステルグリーン、ライトピンク、ラベンダー、スカイブルー、パステルオレンジ

ランチバッグ_イメージ

◆缶マグネット 550円(税込)

ロゴA、グレー、イエロー、ダークグレー、カーキ、ベージュ

缶マグネットイメージ

◆フォンタブ 1,540円(税込)

ロゴA、ロゴB

フォンタブ_イメージ

※画像はすべてイメージ

ゴジラの視界を体感できる屋外階段

中部電力 MIRAI TOWERの地上から展望台まで続く、スリル満点の屋外階段。

作品ごとに大きさが異なるゴジラ、それぞれの視界がどうなっているのかがわかるパネルを設置します。

【実施期間】6月22日(土)から9月23日(月・振)までの土日祝

7月22日(月)から8月30日(金)までの平日(夏休み期間) ※予定

Hisaya-odori Park スタンプラリー

中部電力 MIRAI TOWERとHisaya-odori Parkで、スタンプラリーを開催します。

チェックポイントは全部で5カ所。

スタンプすべてを集めた方には、中部電力 MIRAI TOWERで3Dメガネ(赤青フィルム)をプレゼント。

このメガネをかけると、スタンプラリー台紙裏に印刷されているゴジラが浮き上がって見えます。

【実施期間】6月20日(木)〜9月23日(月・振) ※予定

【スタンプラリーチェックポイント】中部電力 MIRAI TOWER展望台/京都宇治 茶想もりた園/天狼院書店/HARIO CAFE & Lampwork Factory/FabCafe Nagoya

※プレゼントはなくなり次第配布終了

【3Dメガネ引換場所】中部電力 MIRAI TOWER 3階インフォメーションカウンター

〈3Dメガネ〉

3Dメガネ_イメージ

※画像はイメージ

Hisaya-odori Park オリジナルポストカードプレゼントキャンペーン

Hisaya-odori Parkの対象店舗で中部電力 MIRAI TOWER展望台チケットをご提示いただくと、お会計時に、国内ゴジラ映画実写作品のポスタービジュアルを使用したポストカードをプレゼントします(全30柄)。

どの店舗でどの柄がもらえるかは、行ってからのお楽しみです

【実施期間】6月20日(木)〜9月23日(月・振)

※ランダム配布

※店舗にてお会計時に、展望台チケット1枚提示いただくと1枚プレゼント。

※ポストカードはなくなり次第配布終了

※一部対象外店舗あり

ショコラトリータカス オリジナルスイーツ!

中部電力 MIRAI TOWER 70周年 ゴジラタイアップ企画「かいじゅうのおやつ」

名古屋市内に店舗を展開する「ショコラトリータカス」が、本イベントオリジナルスイーツ・中部電力 MIRAI TOWER 70周年 ゴジラタイアップ企画「かいじゅうのおやつ」を限定販売。

同店のパティシエ・郄須聡さんは、愛知県西尾市出身。

同市は中部電力 MIRAI TOWERやゴジラと同じく市制70周年を迎え、ゴジラ映画のロケ地になったことも。

ゴジラをイメージしたスイーツを楽しめます。

かいじゅうのおやつ

【販売店舗】ショコラトリータカス 本店(愛知県名古屋市中区丸の内3-19-14)

ショコラトリータカス 覚王山店(名古屋市千種区田代町字姫ヶ池上2-1レクサス覚王山敷地内)

中部電力 MIRAI TOWER 3階「多仲」

【販売価格】一箱 2,800円(税込)

名古屋鉄道「ゴジラ襲来きっぷ」

名古屋鉄道では本企画開催に合わせ、「ゴジラ襲来きっぷ」を発売します。

【名称】「ゴジラ襲来きっぷ」

【発売期間】2024年6月13日(木)〜2024年9月23日(月・振)

【設定日】2024年6月20日(木)〜2024年9月23日(月・振)

【チケット内容】以下(1)〜(3)をセット販売

(1) 名鉄電車往復乗車券

瀬戸線:栄町駅までの名鉄電車往復乗車券

瀬戸線以外の路線:名鉄名古屋駅もしくは金山駅までの往復乗車券

(2) 中部電力 MIRAI TOWER 展望入場券の引換券

(3) SAKUMACHI商店街の指定店舗で使用可能なクーポン

+

きっぷ限定オリジナルマグネット

名鉄マグネットステッカー_イメージ

※全7種のうちいずれか1枚をランダム配布

※マグネットはなくなり次第配布終了

詳細は名古屋鉄道のホームページを確認してください。

https://www.meitetsu.co.jp/plan/gourmet/detail/1281754_8036.html

