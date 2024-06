上田綺世所属のフェイエノールト、プリスケ新監督の就任発表！…今季チェコ名門で“2冠”達成

フェイエノールトは12日、ブライアン・プリスケ新監督の就任を発表した。契約期間は2027年6月30日までの3年間となっている。日本代表FW上田綺世も所属するオランダ屈指の名門が、デンマーク出身の新指揮官の元で新シーズンを迎えることとなった。フェイエノールトでは2021年夏からトップチームを率い、エールディヴィジやKNVBカップ(国内カップ戦)制覇に導いたアルネ・スロット氏が今夏に退任し、ユルゲン・クロップ前監督の後任としてリヴァプールの新指揮官に就任。覇権奪還を目指す2024−25シーズンに向けて、新監督探しが続いていた。

