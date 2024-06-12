¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Ç¹Ô¤¯²¹Àô¡¢Åì¤Î²£¹Ë¤ÏÌÄ»Ò¡¡¤Ç¤ÏÀ¾¤Î²£¹Ë¤Ï¡©¡¡¸òÄÌ´Ä¶À°È÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥é¥à2024¡×¤«¤é¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë
ÃÏÊý¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ò±èÀþ½»Ì±¤ÎÍøÍÑ¤À¤±¤ÇÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¥à¥ê¡£ÅÔ»Ô¤ä³°¹ñ¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÂ¸Â³¤Ç¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¸òÄÌ´Ä¶À°È÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬2024Ç¯£¶·î£¸Æü¤ËÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÎÅìÉðÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÃÏ°èÅ´Æ»¥Õ¥©¡¼¥é¥à2024¡×¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ëÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¡Ö¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤ÈÅ´Æ»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Î²ÄÇ½À¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡Ö²¹Àô´Ñ¸÷ÃÏ¤ÈÅ´Æ»¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÅ´Æ»¤Ç¹Ô¤¯²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²¹Àô¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¸¦µæ²È¤ÎÀÐ°æ¹¨»Ò¤µ¤ó¡£Ç¯´Ö200Æü¤òÎ¹Àè¤Ç²á¤´¤·¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éÅ´Æ»¤È¤¤¤¦¶Ú¶âÆþ¤ê¤À¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿Ì¾Åò¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¤ÎÌÄ»Ò²¹Àô¡£Àô¼Á¤Ï10¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ëà²¹Àô¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥Èá¡£Åò¤¬È©¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢Åò¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÇ®¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÎ¤Î¿Ä¤«¤éÃÈ¤Þ¤ë¡£
Å´Æ»¤ÏÅìËÌ¿·´´Àþ¸ÅÀî¤Ç¾è¤ê·Ñ¤°JRÎ¦±©ÅìÀþ¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö±ü¤ÎºÙÆ»¡¡Åò¤±¤à¤ê¥é¥¤¥ó¡×¤Î°¦¾ÎÌ¾¤ÇPR¤¹¤ë¡£¸ÅÀî¤«¤éÌÄ»Ò²¹Àô¤Þ¤Ç¤ÏÌó£±»þ´Ö¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¼ÖÁë¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢ÅÔ²ñ¤Î¤±¤ó¤½¤¦¤òËº¤ì¿´¤¬Î¹µ¤Ê¬¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥í¡¼¥«¥ëÀþÎ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌÄ»Ò¤¬Åì¤Î²£¹Ë¤Ê¤é¡¢À¾¤Î²£¹Ë¤ÏÆÁÅç¸©»°¹¥»Ô¤ÎÁÄÃ«¡Ê¤¤¤ä¡Ë²¹Àô¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¸òÄÌ¤ÎÆñ½ê¡¦ÂçÊâ´í¾®Êâ´í¤Ë¤¢¤ë²¹Àô¶¿¤Ç¡¢Èë¶¥à¡¼¥ÉËþÅÀ¤À¡£
ÁÄÃ«²¹Àô¤ÇÅ´Æ»¥Õ¥¡¥óÍ×ÃíÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÏÂ¤Î½É¥Û¥Æ¥ëÁÄÃ«²¹Àô¡×¤Î»äÀß¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï½É¤Î²¼170¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁÄÃ«·Ì¤ÎÃ«Äì¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Ë¾è¤ì¤Ð¤ï¤º¤«£µÊ¬¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤ë¡£
ÁÄÃ«²¹Àô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏJRÅÚ»¾Àþ¤Ç¡¢JR»Í¹ñ¤Ï2017Ç¯¤ËÂ¿ÅÙÄÅ¡ÁÂçÊâ´í´Ö¤ò·ë¤Ö´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö»Í¹ñ¤Þ¤ó¤Ê¤«ÀéÇ¯¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¡£¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÆâ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¿©»ö¤âÁÇÅ¨¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡¢À×¸«³Ø±à½÷»ÒÂç³Ø´Ñ¸÷¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³ØÉô¤Î¼Ä¸¶Ì÷½Ú¶µ¼ø¡£´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢½Ð¿È¤ÏÅìÉð¥È¥é¥Ù¥ë¡Ê¸½ÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ë¡£Î¹¹Ô¥Þ¥ó»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¤ÎÌ¾¼Ö¡¦5700·ÏÅÅ¼Ö¤Î¤µ¤è¤Ê¤é±¿Å¾¥Ä¥¢¡¼¤ò´ë²è¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
±ß°Â¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ÇË¬Æü¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬Áý¤¨¤ëºòº£¡¢ÃÏÊý¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤á¤°¤ê¤ò³Ú¤·¤à³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±èÀþ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«·ë¤ÓÉÕ¤«¤Ê¤¤²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£
¼Ä¸¶½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèË¬µÒ¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¡£±èÀþ´Ø·¸¼Ô¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡ØÃÏ°è¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÁÏ°Õ¹©É×¡Ù¤¬º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸