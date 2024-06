焼きたてスコーンも充実！ 実力派パティシエールが作る焼き菓子専門店が遂にオープン（東京・桜新町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、百貨店の催事などで人気を集めてきたスイーツブランドの、焼き菓子とチョコレートのお店。とびきりの素材と丁寧な手仕事から生まれるセンス抜群のお菓子は、スイーツファンに大人気です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

fammy by Miho Sato(東京・桜新町)

2023年12月8日、「fammy by Miho Sato」が桜新町にオープンしました。百貨店の催事に出品するスコーンやクッキー、チョコレートなどがいつも人気の「fammy」の、待望の常設店です。

店舗外観 出典:you1750さん

「fammy」のオーナーパティシエール、佐藤美歩さんは北海道出身。札幌のホテルのシェフパティシエを経て、「アルノー・ラエール」でフランス菓子やチョコレートについてさらに学びを重ねます。「LikeSweetsBOX」やチョコレートブランド「Seiste(セイスト)」でスーシェフとして活躍し、自身のブランド「mills」を立ち上げ、その後、店名を変え、焼き菓子やチョコレートを中心に扱う「fammy」を設立。常設店オープンに至りました。

店舗内観。アクセントカラーのピンク色やドライフラワーの装飾がオシャレ 出典:you1750さん

桜新町駅から7分ほど歩くと、住宅街の中にアンティーク風の外観が見えてきます。ヨーロッパの街角にあるスイーツショップのようで、どんなお菓子に出会えるのかときめきます。店内に入ると、棚やカウンターの上に、籠に入った焼き菓子やクッキー缶、チョコレートなどがずらりと並び、店内には甘い香りが漂い、そこにいるだけで幸せな気分になります。

籠に盛られたスコーン。450円〜 出典:あてるいさん

北海道産の小麦粉とバター、バターミルクをたっぷり使ったスコーンは、外がサクサク、中がしっとり。数種類用意され、いろいろ選べるのが楽しいですね。千葉県産のピーナッツを使ったクッキーや塩バタークッキーなど数種類のクッキーを詰め合わせたクッキー缶はプレゼントにも喜ばれそうです。

「チェンマイサンド」650円 出典:kikkonorthさん

おすすめは、定番人気の「チェンマイサンド」。タイのクラフトチョコレートブランド「Kad Kokoa(ガートココア)」とのコラボレーションから生まれたお菓子。薄いクッキーの間にフルーティな味わいが特徴のチョコレート「チェンマイ」のガナッシュ、ラムレーズンをサンドし、周りはチョコレートでコーティングしています。かじるとパリッとしたクッキーの食感と、濃厚なガナッシュのトロリとした舌ざわりのコントラストがたまりません。チョコレート好きなら、ぜひ食べたいお菓子です。

「クイニーアマン」650円 出典:あてるいさん

このほか、ザクザクした食感と濃厚なバターの香りが魅力の「クイニーアマン」や、ショコラティエとしても活躍した佐藤シェフが作るチョコレートも人気です。

センスの良いパッケージのお菓子は、親しい人への手土産にしても喜ばれること間違いなし。散歩がてら、おいしいお菓子を買いに出かけてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

(左上)「レモンのフィナンシェ」390円、(右上)「紅茶のフィナンシェ」390円、(中央)「マロンブロッサム」450円、(左下)「チェンマイサンド」650円 出典:あてるいさん

『焼菓子4種は、どれも甘くて風味豊か。

チェンマイサンドは、タイ・チェンマイ産のチョコレートをふんだんに使用。

マロンブロッサムは、生地にマロンペーストをたっぷり練り込んであり、洋酒の風味。

紅茶のフィナンシェとレモンのフィナンシェは、バターが沢山入っている感じで、紅茶とレモンの風味もしっかり』(あてるいさん)

「キャロットケーキ」650円 出典:おいしいご飯☆さん

『レモンのフィナンシェ、栗のお菓子、カカオサンドを購入。いずれも甘みに頼らない、香りと感触がとてもとてもよくしかもあっさりしたお菓子。家族で黙って食べてすぐになくなる程にみんな虜である。因みに我が家はあまり普段焼き菓子は好んで食べないのに、である』(おいしいご飯☆さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆fammy by Miho Sato住所 : 東京都世田谷区弦巻3-12-13 グレフォルム 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

The post 焼きたてスコーンも充実! 実力派パティシエールが作る焼き菓子専門店が遂にオープン(東京・桜新町) first appeared on 食べログマガジン.