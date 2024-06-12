µÁÊì¡Ö·î3Ëü±ßÊ§¤¦¤ï¡×ºàÎÁÈñ¤òÌã¤¤¡ÈµÁÎ¾¿Æ¤ÎÊÛÅö¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸åÆü¡Ä²Ç¡Ø¤¨¡©¡Ù¢Í¡Ú¼þ¤ê¤¬¥É¥ó°ú¤¡Û¤ä¤ê¤¹¤®ÀáÌó¤È¤Ï¡©
ÀáÌó¤Ï²È·×¤ò¼é¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¾¯¤·¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÀáÌó½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³°¿©»þ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Í¾Ê¬¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò²ÈÍÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¹Ô°Ù¤Ê¤É¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÀáÌó¤òÄ¶¤¨¤¿¹Ô°Ù¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÀáÌó°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÌµÂÌÈò¤±¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î³°¸«¡¢ÆÃ¤ËÈ±¤Î¼êÆþ¤ì¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÀáÌó¤òÍýÍ³¤ËÈþÍÆ±¡¤Ø¹Ô¤¯ÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢Áê¼ê¤Ë°¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÅÙ¤Ê³°¸«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢¼«¸Ê¥±¥¢¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼þ¤ê¤È¤Î±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤É¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¶·é´¶¤Ï¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«±Ä¶È¤ò±Ä¤àµÁ¼Â²È¤Ø²Ç¤¤¤À»ä¡£¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤¬¡ØË»¤·¤¯¤Æºî¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤è¡Á¡Ù¤È¸À¤¤¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤ë¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºàÎÁÈñ¤È¤·¤Æ·î3Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤ª¶â¤Ï1Ëü±ß¤·¤«Ìã¤¨¤º¡Ø¤¨¡©¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
ÀáÌó¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¾¯¤·¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÀáÌó½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¤«¤é»ý¤Áµ¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÍ×Ãí°Õ
Îã¤¨¤Ð¡¢³°¿©»þ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Í¾Ê¬¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò²ÈÍÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¹Ô°Ù¤Ê¤É¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÀáÌó¤òÄ¶¤¨¤¿¹Ô°Ù¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤
¼«Ê¬¤Î³°¸«¡¢ÆÃ¤ËÈ±¤Î¼êÆþ¤ì¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÀáÌó¤òÍýÍ³¤ËÈþÍÆ±¡¤Ø¹Ô¤¯ÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢Áê¼ê¤Ë°¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÅÙ¤Ê³°¸«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢¼«¸Ê¥±¥¢¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼þ¤ê¤È¤Î±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÀáÌó¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿ÆþÍá¤Î¹µ¤¨¤á¤¬ÌäÂê¤Ë
ÆÃ¤Ë´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤É¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¶·é´¶¤Ï¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¡Ä
¡Ö¼«±Ä¶È¤ò±Ä¤àµÁ¼Â²È¤Ø²Ç¤¤¤À»ä¡£¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤¬¡ØË»¤·¤¯¤Æºî¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤è¡Á¡Ù¤È¸À¤¤¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤ë¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºàÎÁÈñ¤È¤·¤Æ·î3Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤ª¶â¤Ï1Ëü±ß¤·¤«Ìã¤¨¤º¡Ø¤¨¡©¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
ÀáÌó¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë