「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 2」全ラインナップが公開。ぼっちちゃんフィギュアやイラストボードなどが登場
【一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 2】
7月12日より順次発売予定
価格：1回750円
7月12日より順次発売予定
価格：1回750円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 2」の全ラインナップを6月12日に公開した。発売は7月12日を予定し、価格は1回750円。
本商品はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第2弾。
ラインナップは主人公・後藤ひとりのフィギュアや結束バンドのメンバーが描かれたバスタオル、イラストボードのほか、ちょこのっこフィギュア、アクリルスタンドなどが登場。
ラストワン賞では、「後藤ひとり フィギュア ラストワンver.」が当たる。
「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 2」ラインナップ【A賞 後藤ひとり フィギュア】
サイズ：約18cm【B賞 バスタオル】
サイズ：約120cm【C賞 イラストボード】
サイズ：A3【D賞 ちょこのっこフィギュア】
全5種（うちシークレット1種）、サイズ：約4.5cm ※選べません【E賞 アクリルスタンド】
全4種、サイズ：約12cm【F賞 ジャガードタオル】
全5種、サイズ：約25cm【G賞 クリアファイル＆ステッカーセット】
全8種、クリアファイル A4、ステッカー 約9cm（2枚セット）【H賞 ラバーチャーム】
全11種、サイズ：約7cm【ラストワン賞 後藤ひとり フィギュア ラストワンver.】
サイズ：約18cm
／#全ラインナップ公開- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 12, 2024
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一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 2
7月12日(金)より順次発売予定
一番くじだけの描き下ろしイラストを使用したアイテムが盛りだくさん！
夏の暑さを吹っ飛ばすような、爽やかなアイテムは要チェック！！https://t.co/rvpXMgcN8g#ぼっち・ざ・ろっく pic.twitter.com/4K99hirMJh
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス