山形vs相模原 スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](NDスタ)
※19:00開始
主審:國吉真吾
副審:平間亮、清水拓
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 23 藤嶋栄介
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 40 坂本稀吏也
DF 83 菊地脩太
MF 17 加藤千尋
MF 20 松本凪生
MF 28 狩野海晟
FW 14 坂本亘基
FW 24 横山塁
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 32 上林大誠
DF 19 岡本一真
DF 33 千葉虎士
MF 10 氣田亮真
MF 25 國分伸太郎
MF 37 杉山直宏
FW 9 有田稜
監督
渡邉晋
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 7 金城ジャスティン俊樹
DF 66 栗原イブラヒムジュニア
MF 13 吉武莉央
MF 20 若林龍
MF 27 西山拓実
MF 47 岩上祐三
FW 22 福井和樹
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 23 川島康暉
DF 16 高野遼
MF 15 前田泰良
MF 17 伊藤恵亮
MF 25 田中陸
MF 6 徳永裕大
FW 14 高木彰人
監督
戸田和幸
※19:00開始
主審:國吉真吾
副審:平間亮、清水拓
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 23 藤嶋栄介
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 40 坂本稀吏也
DF 83 菊地脩太
MF 17 加藤千尋
MF 20 松本凪生
MF 28 狩野海晟
FW 14 坂本亘基
FW 24 横山塁
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 32 上林大誠
DF 19 岡本一真
DF 33 千葉虎士
MF 10 氣田亮真
MF 37 杉山直宏
FW 9 有田稜
監督
渡邉晋
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 7 金城ジャスティン俊樹
DF 66 栗原イブラヒムジュニア
MF 13 吉武莉央
MF 20 若林龍
MF 27 西山拓実
MF 47 岩上祐三
FW 22 福井和樹
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 23 川島康暉
DF 16 高野遼
MF 15 前田泰良
MF 17 伊藤恵亮
MF 25 田中陸
MF 6 徳永裕大
FW 14 高木彰人
監督
戸田和幸