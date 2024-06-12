[6.12 天皇杯2回戦](ベススタ)

※19:00開始

主審:中村太

副審:塩津祐介、津野洋平

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 41 坂田大樹

DF 4 井上聖也

DF 5 宮大樹

DF 18 岩崎悠人

DF 19 亀川諒史

DF 33 ドウグラス・グローリ

MF 6 前寛之

MF 30 重見柾斗

FW 7 金森健志

FW 17 ウェリントン

FW 25 北島祐二

控え

GK 31 村上昌謙

DF 16 小田逸稀

DF 37 田代雅也

MF 88 松岡大起

FW 27 佐藤凌我

FW 28 鶴野怜樹

FW 9 シャハブ・ザヘディ

監督

長谷部茂利

[福山シティFC]

先発

GK 1 菊地大輝

DF 5 西原広太

DF 16 黒宮渉

DF 30 澤田健太

MF 3 徳永椋太

MF 7 藤井敦仁

MF 8 塚田裕介

MF 17 角田薫平

MF 23 吉井佑将

MF 28 若宮健人

FW 29 大久保龍一

控え

GK 31 村田要

DF 2 二宮和輝

MF 11 高橋大樹

MF 26 野浜友哉

MF 33 杉浦力斗

MF 4 田路耀介

FW 9 高橋佳

監督

森亮太