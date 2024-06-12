福岡vs福山シティFC スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](ベススタ)
※19:00開始
主審:中村太
副審:塩津祐介、津野洋平
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 5 宮大樹
DF 18 岩崎悠人
DF 19 亀川諒史
DF 33 ドウグラス・グローリ
MF 6 前寛之
MF 30 重見柾斗
FW 7 金森健志
FW 17 ウェリントン
FW 25 北島祐二
控え
GK 31 村上昌謙
DF 16 小田逸稀
DF 37 田代雅也
MF 88 松岡大起
FW 27 佐藤凌我
FW 28 鶴野怜樹
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利
[福山シティFC]
先発
GK 1 菊地大輝
DF 5 西原広太
DF 16 黒宮渉
DF 30 澤田健太
MF 3 徳永椋太
MF 7 藤井敦仁
MF 8 塚田裕介
MF 17 角田薫平
MF 23 吉井佑将
MF 28 若宮健人
FW 29 大久保龍一
控え
GK 31 村田要
DF 2 二宮和輝
MF 11 高橋大樹
MF 26 野浜友哉
MF 33 杉浦力斗
MF 4 田路耀介
FW 9 高橋佳
監督
森亮太
※19:00開始
主審:中村太
副審:塩津祐介、津野洋平
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 5 宮大樹
DF 18 岩崎悠人
DF 19 亀川諒史
DF 33 ドウグラス・グローリ
MF 6 前寛之
MF 30 重見柾斗
FW 7 金森健志
FW 17 ウェリントン
FW 25 北島祐二
控え
GK 31 村上昌謙
DF 16 小田逸稀
DF 37 田代雅也
FW 27 佐藤凌我
FW 28 鶴野怜樹
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利
[福山シティFC]
先発
GK 1 菊地大輝
DF 5 西原広太
DF 16 黒宮渉
DF 30 澤田健太
MF 3 徳永椋太
MF 7 藤井敦仁
MF 8 塚田裕介
MF 17 角田薫平
MF 23 吉井佑将
MF 28 若宮健人
FW 29 大久保龍一
控え
GK 31 村田要
DF 2 二宮和輝
MF 11 高橋大樹
MF 26 野浜友哉
MF 33 杉浦力斗
MF 4 田路耀介
FW 9 高橋佳
監督
森亮太