磐田vs宮崎 スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](ヤマハ)
※19:00開始
主審:荒木友輔
副審:長谷川雅、松本康之
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 20 坪井湧也
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 5 小川大貴
MF 13 藤川虎太朗
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 25 中村駿
MF 28 鹿沼直生
MF 31 古川陽介
MF 40 金子翔太
MF 77 藤原健介
控え
GK 24 杉本光希
DF 18 高畑奎汰
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
MF 16 レオ・ゴメス
FW 17 ウェベルトン
FW 99 マテウス・ペイショット
監督
横内昭展
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 4 大武峻
DF 15 辻岡佑真
DF 33 黒木謙吾
MF 5 坂井駿也
MF 7 魚里直哉
MF 8 力安祥伍
MF 36 吉永昇偉
FW 18 吉澤柊
FW 19 高瀬生聖
FW 38 楠大樹
控え
GK 21 清水羅偉
DF 2 青山生
DF 47 林賢吾
MF 20 阿野真拓
MF 22 田中純平
MF 44 井上怜
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司
※19:00開始
主審:荒木友輔
副審:長谷川雅、松本康之
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 20 坪井湧也
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 5 小川大貴
MF 13 藤川虎太朗
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 25 中村駿
MF 28 鹿沼直生
MF 31 古川陽介
MF 40 金子翔太
MF 77 藤原健介
控え
GK 24 杉本光希
DF 18 高畑奎汰
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
FW 17 ウェベルトン
FW 99 マテウス・ペイショット
監督
横内昭展
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 4 大武峻
DF 15 辻岡佑真
DF 33 黒木謙吾
MF 5 坂井駿也
MF 7 魚里直哉
MF 8 力安祥伍
MF 36 吉永昇偉
FW 18 吉澤柊
FW 19 高瀬生聖
FW 38 楠大樹
控え
GK 21 清水羅偉
DF 2 青山生
DF 47 林賢吾
MF 20 阿野真拓
MF 22 田中純平
MF 44 井上怜
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司