新潟vs北九州 スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](デンカS)
※19:00開始
主審:山本雄大
副審:坂本晋悟、小出貴彦
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 阿部航斗
DF 25 藤原奏哉
DF 26 遠藤凌
DF 31 堀米悠斗
DF 35 千葉和彦
MF 17 ダニーロ・ゴメス
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
MF 40 石山青空
FW 7 谷口海斗
FW 16 小見洋太
控え
GK 23 吉満大介
DF 18 早川史哉
DF 5 舞行龍ジェームズ
MF 30 奥村仁
MF 6 秋山裕紀
FW 27 長倉幹樹
FW 9 鈴木孝司
監督
松橋力蔵
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 31 大谷幸輝
DF 3 伊東進之輔
DF 4 長谷川光基
DF 23 坂本翔
DF 24 前田紘基
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
MF 15 小林里駆
MF 20 矢田旭
MF 30 高橋隆大
FW 9 平山駿
控え
GK 39 谷口璃成
DF 13 工藤孝太
DF 41 世良務
MF 19 井野文太
MF 34 高吉正真
MF 8 若谷拓海
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平
※19:00開始
主審:山本雄大
副審:坂本晋悟、小出貴彦
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 阿部航斗
DF 25 藤原奏哉
DF 26 遠藤凌
DF 31 堀米悠斗
DF 35 千葉和彦
MF 17 ダニーロ・ゴメス
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
MF 40 石山青空
FW 7 谷口海斗
FW 16 小見洋太
控え
GK 23 吉満大介
DF 18 早川史哉
DF 5 舞行龍ジェームズ
MF 6 秋山裕紀
FW 27 長倉幹樹
FW 9 鈴木孝司
監督
松橋力蔵
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 31 大谷幸輝
DF 3 伊東進之輔
DF 4 長谷川光基
DF 23 坂本翔
DF 24 前田紘基
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
MF 15 小林里駆
MF 20 矢田旭
MF 30 高橋隆大
FW 9 平山駿
控え
GK 39 谷口璃成
DF 13 工藤孝太
DF 41 世良務
MF 19 井野文太
MF 34 高吉正真
MF 8 若谷拓海
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平