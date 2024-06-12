[6.12 天皇杯2回戦](デンカS)

※19:00開始

主審:山本雄大

副審:坂本晋悟、小出貴彦

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 21 阿部航斗

DF 25 藤原奏哉

DF 26 遠藤凌

DF 31 堀米悠斗

DF 35 千葉和彦

MF 17 ダニーロ・ゴメス

MF 20 島田譲

MF 22 松田詠太郎

MF 40 石山青空

FW 7 谷口海斗

FW 16 小見洋太

控え

GK 23 吉満大介

DF 18 早川史哉

DF 5 舞行龍ジェームズ

MF 30 奥村仁

MF 6 秋山裕紀

FW 27 長倉幹樹

FW 9 鈴木孝司

監督

松橋力蔵

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 31 大谷幸輝

DF 3 伊東進之輔

DF 4 長谷川光基

DF 23 坂本翔

DF 24 前田紘基

MF 7 平原隆暉

MF 11 喜山康平

MF 15 小林里駆

MF 20 矢田旭

MF 30 高橋隆大

FW 9 平山駿

控え

GK 39 谷口璃成

DF 13 工藤孝太

DF 41 世良務

MF 19 井野文太

MF 34 高吉正真

MF 8 若谷拓海

FW 18 渡邉颯太

監督

増本浩平