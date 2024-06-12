鳥栖vs高知ユナイテッド スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](駅スタ)
※19:00開始
主審:ダミアン・シルヴェストジャク
副審:マレク・アリス、バルトシュ・ハイニヒ
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 アルナウ
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
DF 34 長澤シヴァタファリ
MF 14 藤田直之
MF 18 日野翔太
MF 19 森谷賢太郎
MF 21 堀米勇輝
MF 25 渡邉綾平
MF 88 長沼洋一
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
控え
GK 51 イ・ユンソン
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
MF 23 菊地泰智
FW 41 樺山諒乃介
FW 9 河田篤秀
FW 99 マルセロ・ヒアン
監督
川井健太
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 3 中田永一
DF 4 小林大智
DF 5 田辺陽太
DF 16 上月翔聖
MF 2 吉田知樹
MF 7 樋口叶
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 15 宇田光史朗
FW 11 小林心
控え
GK 30 井上聖也
DF 17 橋本峻輝
MF 13 金原朝陽
MF 22 横竹翔
FW 18 東家聡樹
FW 29 内田優晟
FW 9 新谷聖基
監督
吉本岳史
※19:00開始
主審:ダミアン・シルヴェストジャク
副審:マレク・アリス、バルトシュ・ハイニヒ
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 アルナウ
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
DF 34 長澤シヴァタファリ
MF 14 藤田直之
MF 18 日野翔太
MF 19 森谷賢太郎
MF 21 堀米勇輝
MF 25 渡邉綾平
MF 88 長沼洋一
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
控え
GK 51 イ・ユンソン
DF 42 原田亘
MF 23 菊地泰智
FW 41 樺山諒乃介
FW 9 河田篤秀
FW 99 マルセロ・ヒアン
監督
川井健太
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 3 中田永一
DF 4 小林大智
DF 5 田辺陽太
DF 16 上月翔聖
MF 2 吉田知樹
MF 7 樋口叶
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 15 宇田光史朗
FW 11 小林心
控え
GK 30 井上聖也
DF 17 橋本峻輝
MF 13 金原朝陽
MF 22 横竹翔
FW 18 東家聡樹
FW 29 内田優晟
FW 9 新谷聖基
監督
吉本岳史