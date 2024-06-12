町田vs筑波大 スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](Gスタ)
※18:30開始
主審:福島孝一郎
副審:聳城巧、廣瀬成昭
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 28 山口瑠伊
DF 2 奥山政幸
DF 4 池田樹雷人
DF 14 チャン・ミンギュ
MF 6 鈴木準弥
MF 17 稲葉修土
MF 22 藤本一輝
MF 37 芦部晃生
MF 41 安井拓也
MF 99 高橋大悟
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 42 福井光輝
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 39 バスケス・バイロン
MF 8 仙頭啓矢
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 エリキ
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛
[筑波大]
先発
GK 1 佐藤瑠星
DF 18 池谷銀姿郎
DF 26 安藤寿岐
DF 28 諏訪間幸成
DF 29 小川遼也
MF 5 鈴木遼
MF 6 高山優
MF 14 田村蒼生
MF 16 加藤玄
FW 9 内野航太郎
FW 11 半代将都
控え
GK 21 入江倫平
DF 15 浦部舜
DF 2 沖田空
MF 10 角昂志郎
MF 12 清水大翔
MF 17 徳永涼
FW 22 小林俊瑛
監督
小井土正亮
※18:30開始
主審:福島孝一郎
副審:聳城巧、廣瀬成昭
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 28 山口瑠伊
DF 2 奥山政幸
DF 4 池田樹雷人
DF 14 チャン・ミンギュ
MF 6 鈴木準弥
MF 17 稲葉修土
MF 22 藤本一輝
MF 37 芦部晃生
MF 41 安井拓也
MF 99 高橋大悟
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 42 福井光輝
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 エリキ
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛
[筑波大]
先発
GK 1 佐藤瑠星
DF 18 池谷銀姿郎
DF 26 安藤寿岐
DF 28 諏訪間幸成
DF 29 小川遼也
MF 5 鈴木遼
MF 6 高山優
MF 14 田村蒼生
MF 16 加藤玄
FW 9 内野航太郎
FW 11 半代将都
控え
GK 21 入江倫平
DF 15 浦部舜
DF 2 沖田空
MF 10 角昂志郎
MF 12 清水大翔
MF 17 徳永涼
FW 22 小林俊瑛
監督
小井土正亮