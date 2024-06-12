[6.12 天皇杯2回戦](Gスタ)

※18:30開始

主審:福島孝一郎

副審:聳城巧、廣瀬成昭

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 28 山口瑠伊

DF 2 奥山政幸

DF 4 池田樹雷人

DF 14 チャン・ミンギュ

MF 6 鈴木準弥

MF 17 稲葉修土

MF 22 藤本一輝

MF 37 芦部晃生

MF 41 安井拓也

MF 99 高橋大悟

FW 15 ミッチェル・デューク

控え

GK 42 福井光輝

DF 33 望月ヘンリー海輝

MF 39 バスケス・バイロン

MF 8 仙頭啓矢

FW 10 ナ・サンホ

FW 11 エリキ

FW 47 荒木駿太

監督

黒田剛

[筑波大]

先発

GK 1 佐藤瑠星

DF 18 池谷銀姿郎

DF 26 安藤寿岐

DF 28 諏訪間幸成

DF 29 小川遼也

MF 5 鈴木遼

MF 6 高山優

MF 14 田村蒼生

MF 16 加藤玄

FW 9 内野航太郎

FW 11 半代将都

控え

GK 21 入江倫平

DF 15 浦部舜

DF 2 沖田空

MF 10 角昂志郎

MF 12 清水大翔

MF 17 徳永涼

FW 22 小林俊瑛

監督

小井土正亮