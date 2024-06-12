広島vsFCバレイン下関 スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](福山)
※18:30開始
主審:大坪博和
副審:三原純、坊薗真琴
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 21 田中雄大
DF 5 松本大弥
DF 16 志知孝明
DF 34 細谷航平
MF 6 青山敏弘
MF 7 野津田岳人
MF 11 満田誠
MF 18 柏好文
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 19 佐々木翔
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 14 松本泰志
MF 17 エゼキエウ
FW 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
監督
ミヒャエル・スキッベ
[FCバレイン下関]
先発
GK 1 岡崎隆雅
DF 5 半田勘太朗
DF 7 舛田勇士郎
DF 27 岩本雄喜
MF 6 野田昌秀
MF 11 野見山楽斗
MF 14 戸田海人
MF 20 稗田凌太
FW 10 西田憲誌朗
FW 21 坂野翔
FW 23 佐藤颯汰
控え
GK 22 チョ・ジュンサン
DF 28 齋藤康友
DF 31 宗野裕斗
DF 4 川前陽斗
FW 13 米澤康太
FW 8 原崎颯
FW 9 岸田和人
監督
山根一真
※18:30開始
主審:大坪博和
副審:三原純、坊薗真琴
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 21 田中雄大
DF 5 松本大弥
DF 16 志知孝明
DF 34 細谷航平
MF 6 青山敏弘
MF 7 野津田岳人
MF 11 満田誠
MF 18 柏好文
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 19 佐々木翔
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 17 エゼキエウ
FW 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
監督
ミヒャエル・スキッベ
[FCバレイン下関]
先発
GK 1 岡崎隆雅
DF 5 半田勘太朗
DF 7 舛田勇士郎
DF 27 岩本雄喜
MF 6 野田昌秀
MF 11 野見山楽斗
MF 14 戸田海人
MF 20 稗田凌太
FW 10 西田憲誌朗
FW 21 坂野翔
FW 23 佐藤颯汰
控え
GK 22 チョ・ジュンサン
DF 28 齋藤康友
DF 31 宗野裕斗
DF 4 川前陽斗
FW 13 米澤康太
FW 8 原崎颯
FW 9 岸田和人
監督
山根一真