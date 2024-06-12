[6.12 天皇杯2回戦](福山)

※18:30開始

主審:大坪博和

副審:三原純、坊薗真琴

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 21 田中雄大

DF 5 松本大弥

DF 16 志知孝明

DF 34 細谷航平

MF 6 青山敏弘

MF 7 野津田岳人

MF 11 満田誠

MF 18 柏好文

MF 25 茶島雄介

MF 40 小原基樹

FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ

控え

GK 22 川浪吾郎

DF 19 佐々木翔

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 14 松本泰志

MF 17 エゼキエウ

FW 51 加藤陸次樹

FW 77 大橋祐紀

監督

ミヒャエル・スキッベ

[FCバレイン下関]

先発

GK 1 岡崎隆雅

DF 5 半田勘太朗

DF 7 舛田勇士郎

DF 27 岩本雄喜

MF 6 野田昌秀

MF 11 野見山楽斗

MF 14 戸田海人

MF 20 稗田凌太

FW 10 西田憲誌朗

FW 21 坂野翔

FW 23 佐藤颯汰

控え

GK 22 チョ・ジュンサン

DF 28 齋藤康友

DF 31 宗野裕斗

DF 4 川前陽斗

FW 13 米澤康太

FW 8 原崎颯

FW 9 岸田和人

監督

山根一真