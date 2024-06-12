■配信『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』



2024年6月19日(水)0時配信開始各種サブスクリプションサービスにて▼収録曲01. つぐみ02. 冷たい頬03. ハヤテ04. 今05. Holiday06. 空も飛べるはず07. 漣08. 優しいあの子09. 夕焼け10. 雪風11. 大好物12. 未来コオロギ13. ガーベラ14. 名前をつけてやる15. 運命の人▼配信予約https://spitz.lnk.to/yasashii_spitz※Apple Music の Pre-add(プリアド)、SpotifyのPre-save(プリセーブ)は、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。それぞれの音楽ストリーミングアプリと「Linkfire」との連携が必要となります。▼Apple Music のドルビーアトモスによる空間オーディオの聴き方は、Appleの公式サポートページよりご確認ください。https://support.apple.com/ja-jp/HT212182