『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』、収録全15曲配信決定
スピッツが6月19日、Blu-ray & DVD『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』をリリースする。同映像作品収録全15曲が同日より各種ダウンロード／ストリーミングサービスにて配信リリースされることが決定した。Apple MusicとAmazon Musicではドルビーアトモスによる空間オーディオでも楽しめる。
◆スピッツ 画像
「優しいあの子」が主題歌を務めた連続テレビ小説『なつぞら』の舞台であり、スピッツがかねてより想いを馳せていた土地が北海道・帯広だ。その帯広にある国指定重要文化財・旧双葉幼稚園園舎にて、WOWOW特別番組のためのシークレットセッションを敢行したのが2021年10月のこと。
■配信『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』
2024年6月19日(水)0時配信開始
各種サブスクリプションサービスにて
▼収録曲
01. つぐみ
02. 冷たい頬
03. ハヤテ
04. 今
05. Holiday
06. 空も飛べるはず
07. 漣
08. 優しいあの子
09. 夕焼け
10. 雪風
11. 大好物
12. 未来コオロギ
13. ガーベラ
14. 名前をつけてやる
15. 運命の人
▼配信予約
https://spitz.lnk.to/yasashii_spitz
※Apple Music の Pre-add(プリアド)、SpotifyのPre-save(プリセーブ)は、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。それぞれの音楽ストリーミングアプリと「Linkfire」との連携が必要となります。
▼Apple Music のドルビーアトモスによる空間オーディオの聴き方は、Appleの公式サポートページよりご確認ください。
https://support.apple.com/ja-jp/HT212182
■Blu-ray & DVD『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』
2024年6月19日(水)発売
UNIVERSAL MUSIC STORE限定受注生産
予約：https://umusic.jp/Os2sHT3c
予約期間：2024年4月3日(水)18:00〜4月25日(木)23:59
※予約にはUNIVERSAL MUSIC STOREの会員登録が必要(登録料無料)。
【Blu-ray (1BD+1CD+フォトブック＋グッズ)】
PDXJ-1011 / ￥8,000+tax
※三方背ケース入り紙トレイ仕様
※Blu-rayのみ映画本編ドルビーアトモス音声対応(ステレオ・5.1chサラウンドに加えてドルビーアトモスでもお楽しみいただけます)
【DVD (2DVD+1CD+フォトブック＋グッズ)】
PDBJ-1018 / ￥7,000+tax
※三方背ケース入り紙トレイ仕様
▼映像収録内容 ※Blu-ray / DVD共通
・『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』
・『優しいスピッツ a secret session in Obihiro 撮影記録』
▼CD収録内容
『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』より全15曲
01. つぐみ
02. 冷たい頬
03. ハヤテ
04. 今
05. Holiday
06. 空も飛べるはず
07. 漣
08. 優しいあの子
09. 夕焼け
10. 雪風
11. 大好物
12. 未来コオロギ
13. ガーベラ
14. 名前をつけてやる
15. 運命の人
▼フォトブック
40p予定(未発表写真を含む)
▼グッズ
オリジナルペーパークラフト(旧双葉幼稚園園舎ミニチュア)
■＜ロックロックこんにちは！Ver.26 -tsumu-＞
9月4日(水) 大阪・Zepp Namba
9月5日(木) 大阪・Zepp Namba
open17:15 / start18:00
▼9/4出演 ※五十音順
GOING UNDER GROUND / SUPER BEAVER / スピッツ / Homecomings
▼9/5出演 ※五十音順
秋⼭⻩⾊ / サバシスター / JUN SKY WALKER(S) / スピッツ
ナビゲーター：FM802 DJ 加藤真樹子 / FM802 DJ 中島ヒロト
▼チケット
・1F スタンディング ￥7,900(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
・2F 指定席 ￥7,900(税込) ※ドリンク代別
※未就学児童⼊場不可 / ⼩学⽣以上チケット必要
（問）プラムチャウダー 06-6357-6969
■＜ロックのほそ道2024＞
9月18日(水) 宮城・仙台GIGS
9月19日(木) 宮城・仙台GIGS
open17:15 / start18:00
▼9/18出演 ※五十音順
スピッツ / 羊文学 / FOMARE / フラワーカンパニーズ
▼9/19出演 ※五十音順
THE BAWDIES / SHISHAMO / ズーカラデル / スピッツ
▼チケット
1F スタンディング ￥7,150(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
2F 指定席 ￥7,150(税込) ※ドリンク代別
2F 後方スタンディング ￥7,150(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000
■＜Spitz × VINTAGE ROCK std. presents「豊洲サンセット2024」＞
9月26日(木) 東京・豊洲PIT
9月27日(金) 東京・豊洲PIT
open17:00 / start18:00
▼9/26出演 ※五十音順
Kitri / スピッツ / Chilli Beans. / XIIX / 家主
▼9/27出演 ※五十音順
小山田壮平 / THE COLLECTORS / SUPER BEAVER / スピッツ / 離婚伝説
▼チケット
オールスタンディング
前売 ￥6,500(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
（問）VINTAGE ROCK std. 03-5787-5350
関連リンク
◆スピッツ オフィシャルモバイルサイト「SPITZ mobile」
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