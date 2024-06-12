スピッツが6月19日、Blu-ray & DVD『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』をリリースする。同映像作品収録全15曲が同日より各種ダウンロード／ストリーミングサービスにて配信リリースされることが決定した。Apple MusicとAmazon Musicではドルビーアトモスによる空間オーディオでも楽しめる。

◆スピッツ 画像

「優しいあの子」が主題歌を務めた連続テレビ小説『なつぞら』の舞台であり、スピッツがかねてより想いを馳せていた土地が北海道・帯広だ。その帯広にある国指定重要文化財・旧双葉幼稚園園舎にて、WOWOW特別番組のためのシークレットセッションを敢行したのが2021年10月のこと。

北海道という雄大な環境が醸し出す空気感、時代を超越した歴史的建造物に差し込む自然の光、ノスタルジックな雰囲気に包まれながら音楽とストイックに向きあうスピッツ。その姿を松居大悟監督が映し出した、ライヴでもドキュメンタリーでもない映像に、アフタートークとメイキングを加え劇場公開された作品が『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』である。スピッツの全国ツアー＜SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”＞と並走するように2023年6月より全国各地で劇場公開された。

■配信『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』


2024年6月19日(水)0時配信開始
各種サブスクリプションサービスにて
▼収録曲
01. つぐみ
02. 冷たい頬
03. ハヤテ
04. 今
05. Holiday
06. 空も飛べるはず
07. 漣
08. 優しいあの子
09. 夕焼け
10. 雪風
11. 大好物
12. 未来コオロギ
13. ガーベラ
14. 名前をつけてやる
15. 運命の人
▼配信予約
https://spitz.lnk.to/yasashii_spitz
※Apple Music の Pre-add(プリアド)、SpotifyのPre-save(プリセーブ)は、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。それぞれの音楽ストリーミングアプリと「Linkfire」との連携が必要となります。
▼Apple Music のドルビーアトモスによる空間オーディオの聴き方は、Appleの公式サポートページよりご確認ください。
https://support.apple.com/ja-jp/HT212182

■Blu-ray & DVD『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』


2024年6月19日(水)発売
UNIVERSAL MUSIC STORE限定受注生産
予約：https://umusic.jp/Os2sHT3c
予約期間：2024年4月3日(水)18:00〜4月25日(木)23:59
※予約にはUNIVERSAL MUSIC STOREの会員登録が必要(登録料無料)。

【Blu-ray (1BD+1CD+フォトブック＋グッズ)】
PDXJ-1011 / ￥8,000+tax
※三方背ケース入り紙トレイ仕様
※Blu-rayのみ映画本編ドルビーアトモス音声対応(ステレオ・5.1chサラウンドに加えてドルビーアトモスでもお楽しみいただけます)
【DVD (2DVD+1CD+フォトブック＋グッズ)】
PDBJ-1018 / ￥7,000+tax
※三方背ケース入り紙トレイ仕様

▼映像収録内容 ※Blu-ray / DVD共通
・『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』
・『優しいスピッツ a secret session in Obihiro 撮影記録』
▼CD収録内容
『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』より全15曲
01. つぐみ
02. 冷たい頬
03. ハヤテ
04. 今
05. Holiday
06. 空も飛べるはず
07. 漣
08. 優しいあの子
09. 夕焼け
10. 雪風
11. 大好物
12. 未来コオロギ
13. ガーベラ
14. 名前をつけてやる
15. 運命の人
▼フォトブック
40p予定(未発表写真を含む)
▼グッズ
オリジナルペーパークラフト(旧双葉幼稚園園舎ミニチュア)

■＜ロックロックこんにちは！Ver.26 -tsumu-＞


9月4日(水)　大阪・Zepp Namba
9月5日(木)　大阪・Zepp Namba
open17:15 / start18:00
▼9/4出演 ※五十音順
GOING UNDER GROUND / SUPER BEAVER / スピッツ / Homecomings
▼9/5出演 ※五十音順
秋⼭⻩⾊ / サバシスター / JUN SKY WALKER(S) / スピッツ
ナビゲーター：FM802 DJ 加藤真樹子 / FM802 DJ 中島ヒロト
▼チケット
・1F スタンディング ￥7,900(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
・2F 指定席 ￥7,900(税込) ※ドリンク代別
※未就学児童⼊場不可 / ⼩学⽣以上チケット必要
（問）プラムチャウダー　06-6357-6969

■＜ロックのほそ道2024＞


9月18日(水)　宮城・仙台GIGS
9月19日(木)　宮城・仙台GIGS
open17:15 / start18:00
▼9/18出演 ※五十音順
スピッツ / 羊文学 / FOMARE / フラワーカンパニーズ
▼9/19出演 ※五十音順
THE BAWDIES / SHISHAMO / ズーカラデル / スピッツ
▼チケット
1F スタンディング ￥7,150(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
2F 指定席 ￥7,150(税込) ※ドリンク代別
2F 後方スタンディング ￥7,150(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000

■＜Spitz × VINTAGE ROCK std. presents「豊洲サンセット2024」＞


9月26日(木)　東京・豊洲PIT
9月27日(金)　東京・豊洲PIT
open17:00 / start18:00
▼9/26出演 ※五十音順
Kitri / スピッツ / Chilli Beans. / XIIX / 家主
▼9/27出演 ※五十音順
小山田壮平 / THE COLLECTORS / SUPER BEAVER / スピッツ / 離婚伝説
▼チケット
オールスタンディング
前売 ￥6,500(税込) ※整理番号付き／ドリンク代別
（問）VINTAGE ROCK std. 03-5787-5350

関連リンク

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