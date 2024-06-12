BOYNEXTDOOR、日本初の写真展を渋谷PARCOで開催！サイン入り限定グッズのプレゼントも
日本デビューを間近に控えたBOYNEXTDOORと渋谷PARCOのタイアップキャンペーンが開催決定！ BOYNEXTDOOR JP 1st Single 『AND,』の発売を記念した本キャンペーンでは、メンバーカットやアートワークを使用した国内初の写真展や、メンバーのサイン入り限定グッズが抽選で当たる豪華プレゼントキャンペーンを実施する。
さらに、パルコが運営するライブハウス渋谷 CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）では特別な限定イベントも開催される。
※記念撮影の条件等、詳細は下記特設サイトをご確認ください。
入場料：500円（税込）
期間：2024年6月14日（金）〜6月30日（日）
会場：GALLERY X BY PARCO（東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ B1F）
＞＞「BOYNEXTDOOR GROUND IN PARCO -PHOTO EXHIBITION-」詳細
展示会で購入できるオリジナルグッズには、ポスター、ポストカードセット（7枚セット）、ステッカーセット（6枚セット）など、アイテムが充実。さらに、写真展開場に設置されるPhotomatic®フォトブースは、『AND,』特別デザインのフォトフレーム！ ここだけのスペシャルなフレームで記念撮影ができる。
会場内でグッズを3,000円（税込）以上購入すると、Photomatic®フォトブースを無料で1回利用できる特典もうれしい。
【オリジナルグッズ】
・B2ポスター
・ポストカードセット（7枚セット）
・ステッカーセット（6枚セット）
※会場内の混雑状況により、グッズ購入は【お一人様１入場につき１会計のみ】と制限させていただく場合がございます。
【Photomatic®フォトブース】
1プレイ：500円（税込）
※会場内の混雑状況により、【お一人様１入場につき１回のみ】とご利用可能回数を制限させていただく場合がございます。
※「ポラロイド」はメンバーソロカットになります。
※メンバーはお選びいただけません。
応募期間：2024年6月14日（金）〜6月30日（日）
当選発表：2024年7月5日（金）
※現在リスニングパーティーの申込みは終了しています。
開催日：6月19日（水） 開場18：30 開演19：30
会場：渋谷 CLUB QUATTRO（東京都渋谷区宇田川町32−13 4・5F）
＞＞リスニングパーティー詳細
■キャンペーン情報
さらに、パルコが運営するライブハウス渋谷 CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）では特別な限定イベントも開催される。
１．日本初の写真展「BOYNEXTDOOR GROUND IN PARCO -PHOTO EXHIBITION-」写真の展示や、デビューアートワークを使った国内初のインスタレーション・アート、オリジナルグッズが購入できる空間。さらに韓国発のセルフフォトブース Photomatic ®フォトブースも設置され、『AND,』オリジナルのフォトフレームで記念撮影ができる。
※記念撮影の条件等、詳細は下記特設サイトをご確認ください。
入場料：500円（税込）
期間：2024年6月14日（金）〜6月30日（日）
会場：GALLERY X BY PARCO（東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ B1F）
＞＞「BOYNEXTDOOR GROUND IN PARCO -PHOTO EXHIBITION-」詳細
展示会で購入できるオリジナルグッズには、ポスター、ポストカードセット（7枚セット）、ステッカーセット（6枚セット）など、アイテムが充実。さらに、写真展開場に設置されるPhotomatic®フォトブースは、『AND,』特別デザインのフォトフレーム！ ここだけのスペシャルなフレームで記念撮影ができる。
会場内でグッズを3,000円（税込）以上購入すると、Photomatic®フォトブースを無料で1回利用できる特典もうれしい。
【オリジナルグッズ】
・B2ポスター
・ポストカードセット（7枚セット）
・ステッカーセット（6枚セット）
※会場内の混雑状況により、グッズ購入は【お一人様１入場につき１会計のみ】と制限させていただく場合がございます。
【Photomatic®フォトブース】
1プレイ：500円（税込）
※会場内の混雑状況により、【お一人様１入場につき１回のみ】とご利用可能回数を制限させていただく場合がございます。
２．X フォロー＆リポストキャンペーン渋谷PARCO（＠shibuya_parco）、PARCO Official（＠parco__official） 、BOYNEXTDOOR JP（＠BOYNEXTDOOR_JP）公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストいただいた方の中から抽選で6名様にメンバーのサイン入りポラロイドをプレゼント。さらに、対象の投稿に渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCOで開催する「BOYNEXTDOOR GROUND IN PARCO -PHOTO EXHIBITION-」の写真付きでコメントをすると当選確率UPも！
※「ポラロイド」はメンバーソロカットになります。
※メンバーはお選びいただけません。
応募期間：2024年6月14日（金）〜6月30日（日）
当選発表：2024年7月5日（金）
３．BOYNEXTDOOR「Earth, Wind ＆ Fire （Japanese Ver.）」リスニングパーティー, powered by Spotifyパルコが運営するライブハウス 渋谷 CLUB QUATTRO にて「Earth, Wind,＆ Fire （Japanese Ver.）」のリスニングパーティーを開催。BOYNEXTDOOR GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ONEDOOR MEMBERSHIP （JP）会員の中から抽選で300名様をにご招待。当日会場ではリスニングパーティーを開催し、「Earth, Wind, ＆ Fire （Japanese Ver.）」に加え、フォトスポットなどを楽しむことができる。
※現在リスニングパーティーの申込みは終了しています。
開催日：6月19日（水） 開場18：30 開演19：30
会場：渋谷 CLUB QUATTRO（東京都渋谷区宇田川町32−13 4・5F）
＞＞リスニングパーティー詳細
■キャンペーン情報
『BOYNEXTDOOR AND, PARCO』
期間：2024年6月14日（金）〜6月30日（日）
場所：渋谷PARCO
詳細：PARCOキャンペーン特設サイト