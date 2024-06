BOYNEXTDOOR、日本初の写真展を渋谷PARCOで開催！サイン入り限定グッズのプレゼントも

日本デビューを間近に控えたBOYNEXTDOORと渋谷PARCOのタイアップキャンペーンが開催決定! BOYNEXTDOOR JP 1st Single 『AND,』の発売を記念した本キャンペーンでは、メンバーカットやアートワークを使用した国内初の写真展や、メンバーのサイン入り限定グッズが抽選で当たる豪華プレゼントキャンペーンを実施する。さらに、パルコが運営するライブハウス渋谷 CLUB QUATTRO(クラブクアトロ)では特別な限定イベントも開催される。

1.日本初の写真展「BOYNEXTDOOR GROUND IN PARCO -PHOTO EXHIBITION-」

2.X フォロー&リポストキャンペーン

3.BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」リスニングパーティー, powered by Spotify

写真の展示や、デビューアートワークを使った国内初のインスタレーション・アート、オリジナルグッズが購入できる空間。さらに韓国発のセルフフォトブース Photomatic ®フォトブースも設置され、『AND,』オリジナルのフォトフレームで記念撮影ができる。※記念撮影の条件等、詳細は下記特設サイトをご確認ください。入場料:500円(税込)期間:2024年6月14日(金)〜6月30日(日)会場:GALLERY X BY PARCO(東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ B1F)展示会で購入できるオリジナルグッズには、ポスター、ポストカードセット(7枚セット)、ステッカーセット(6枚セット)など、アイテムが充実。さらに、写真展開場に設置されるPhotomatic®フォトブースは、『AND,』特別デザインのフォトフレーム! ここだけのスペシャルなフレームで記念撮影ができる。会場内でグッズを3,000円(税込)以上購入すると、Photomatic®フォトブースを無料で1回利用できる特典もうれしい。・B2ポスター・ポストカードセット(7枚セット)・ステッカーセット(6枚セット)※会場内の混雑状況により、グッズ購入は【お一人様1入場につき1会計のみ】と制限させていただく場合がございます。1プレイ:500円(税込)※会場内の混雑状況により、【お一人様1入場につき1回のみ】とご利用可能回数を制限させていただく場合がございます。渋谷PARCO( @shibuya_parco )、PARCO Official( @parco__official ) 、BOYNEXTDOOR JP( @BOYNEXTDOOR_JP )公式Xをフォロー&対象ポストをリポストいただいた方の中から抽選で6名様にメンバーのサイン入りポラロイドをプレゼント。さらに、対象の投稿に渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCOで開催する「BOYNEXTDOOR GROUND IN PARCO -PHOTO EXHIBITION-」の写真付きでコメントをすると当選確率UPも!※「ポラロイド」はメンバーソロカットになります。※メンバーはお選びいただけません。応募期間:2024年6月14日(金)〜6月30日(日)当選発表:2024年7月5日(金)パルコが運営するライブハウス 渋谷 CLUB QUATTRO にて「Earth, Wind,& Fire (Japanese Ver.)」のリスニングパーティーを開催。BOYNEXTDOOR GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ONEDOOR MEMBERSHIP (JP)会員の中から抽選で300名様をにご招待。当日会場ではリスニングパーティーを開催し、「Earth, Wind, & Fire (Japanese Ver.)」に加え、フォトスポットなどを楽しむことができる。※現在リスニングパーティーの申込みは終了しています。開催日:6月19日(水) 開場18:30 開演19:30会場:渋谷 CLUB QUATTRO(東京都渋谷区宇田川町32−13 4・5F)

■キャンペーン情報

『BOYNEXTDOOR AND, PARCO』

期間:2024年6月14日(金)〜6月30日(日)

場所:渋谷PARCO

詳細:PARCOキャンペーン特設サイト