注目株の21歳FWシェシュコ、ライプツィヒと2029年まで契約延長！…“紳士協定”も締結か

ライプツィヒは12日、スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコとの契約延長を発表した。新たな契約期間は2029年6月30日までとなっている。今夏の去就に大きな注目が集まっていた若き大型ストライカーが、来シーズンもブンデスリーガでプレーすることになった。シェシュコを巡っては、FW補強を画策中のアーセナルを筆頭に、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーなど複数のメガクラブからの関心が明らかになっていたが、最終的にはライプツィヒ残留を決断。なお、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、2025年および2026年の退団の可能性については“紳士協定”が結ばれているという。

