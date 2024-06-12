■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 157.26／157.27 1.0743／1.0747 168.97／168.98

ＮＹ午後５時 157.07／157.10 1.0739／1.0741 168.75／168.78

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてドル高／円安の１５７円前半で推移している。ドルは実需の売り買い一巡後、イベントを控えて様子見姿勢が広がり、１５７円前半で小動きとなった。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 38876.71 -258.08 38865.15 38,809.36─38,945.99

ＴＯＰＩＸ 2756.44 -20.36 2754.11 2,752.42─2,762.10

プライム市場指数 1418.77 -10.53 1418.4 1,416.81─1,421.59

スタンダード市場指数 1254.41 1.62 1252.34 1,252.34─1,255.81

グロース市場指数 817.49 3.32 814.34 814.34─819.96

グロース250指数 634.66 3.17 631.68 631.68─636.52

東証出来高(万株) 150127 東証売買代金(億円) 33653.15

東京株式市場で日経平均は反落し、前営業日比２５８円０８銭安の３万８８７６円７１銭で取引を終えた。米消費者物価指数（ＣＰＩ）や米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）といった重要イベントを前に、ポジション調整の動きが中心だった。商いは低調な上、日中の値幅は１３６円にとどまって今年最小となり、様子見の強さがうかがわれた。

東証プライム市場の騰落数は、値上がりが６１９銘柄（３７％）、値下がりは９５４銘柄（５７％）、変わらずは７３銘柄（４％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.078

ユーロ円金先（24年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．０７８％になった。前営業日（０．０７８％）から横ばい。「引き続き、資金の取り手のニーズが強かった」（国内金融機関）という。

＜円債市場＞

国債先物・24年9月限 143.27 (+0.40)

安値─高値 143.03─143.29

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.985％ (-0.035)

安値─高値 1.000─0.980％

国債先物中心限月９月限は、前営業日比４０銭高の１４３円２７銭と大幅続伸して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比３．５ｂｐ低下の０．９８５％。海外金利低下の流れに追随し、３営業日ぶりに１％の大台を下回った。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.51─0.41

3年物 0.61─0.51

4年物 0.69─0.59

5年物 0.76─0.66

7年物 0.91─0.81

10年物 1.13─1.03