¤Û¤ï¤Ã¤ÈÅú¤¨¤Æ¼ÁÌäÊÖ¤·♡¥â¥Æ¤ë½÷¤Ï¤Û¤ó¤Î¤êÂù¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë
ÇÏ¼¯ÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬Îø°¦¤ÎÅ´Â§¡ª
°ìÈÖº¤¤ë¤Î¤¬Îø°¦Íí¤ß¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¸µÈà¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©¡×¡Öº§³è¥¢¥×¥ê¤Ç²ñ¤¦¤Î²¿¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤³¤Î¼ê¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÇÏ¼¯ÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Á¤ã¥¢¥«¥ó¤Î¤Ç¤¹¡ª
²¾¤ËÀµÄ¾¤Ë¡Ö¸µÈà¤¬¤³¤ì¤³¤ì¤³¤¦¤Ç¡Á¡×¤È¤ª¥¯¥ºÍÍ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤µ¤ì¤ë·Ï¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¡Ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö²ñ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡© 5¿ÍÌÜ¤«¤Ê¡© ¤½¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï£³¥õ·îÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ê¤¦¤ï¡¢·ë¹½½Ð²ñ¤¤¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¤¯¥¿¥¤¥×¡© ¤·¤«¤â£³¥õ·î¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÍ·¤Ð¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤ä¤Í¤ów¡Ë¡£
Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¡ÈÃËÀÌÜÀþ¤Ç²ÁÃÍ¤ÎÄã¤½¤¦¤Ê½÷¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤³¤³¤Ï¤¦¤Þ¡Á¤¯Åú¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ëºàÎÁ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡ª
¤Û¤ï¤Ã¤ÈÅú¤¨¤Æ¼ÁÌäÊÖ¤·¤»¤è¡ª
¤Ç¤Ï¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Ä¤Ä¤â°¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ ²áµî¤Î¤³¤È¤ÏÃý¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¡ª
¸µÈà¤Î¤³¤È¤ò¥Ù¥é¥Ù¥éÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡ÊÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤éw¡Ë¡£ÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¿§¡¹¹ç¤ï¤Ê¤¯¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×ÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º§³è´ØÏ¢¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¼Â¤Ï½é²ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÆó²óÌÜ¤Ç¤¹¡×ÄøÅÙ¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¡ÖËè½µËö¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÏNG¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤¿¤³¤È¤â¤ï¤¶¤ï¤¶ÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥¢¥×¥ê¡©¡¡Í§Ã£¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÖÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Æ¤¿¤±¤ÉÊüÃÖ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¥é¥Ã¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤³¤³¡¢±³¤ÏÊýÊØ¤Ç¤¹¡£
¢ Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡ª
¤µ¤Æ¡¢µ®½÷¤¬Åú¤¨¤¿¸å¤Ï¼ÁÌäÊÖ¤·¤Ç¤¹¡ª¡Ö¸µÈà½÷¤µ¤ó¤È¤É¤¦¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥è¥·¥ª¤µ¤ó¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç²¿¿Í¤¯¤é¤¤²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡© ½÷¤Î»Ò¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ÆÂçÊÑ¤½¤¦w¡×¤Ê¤É¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÁê¼ê¤Ï¸µ¥«¥Î¤ÎÏÃ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ê¤¦¡Á¤ó¡¢½÷À¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«¸«²¼¤·¤Æ¤ë¡©¡Ë¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª °Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¼«Ê¬¸ì¤ê¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢¿Í¤ÏËÜÀËÜ²»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¾Ð´é¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤È´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Áê¼ê¤Ë¸ì¤é¤»¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¡ª
¥¢¥×¥ê¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ÎÁÇÀ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¡¢½÷À¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÁê¼ê¤Ë¸ì¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¡Ê¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡ÄÊ¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ë¤Ã¤Æ¤È¤¤Ï¡¢¥Û¥ï¥Ã¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¼ÁÌäÊÖ¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÊ¹¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢µ®½÷¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò¥³¥Ã¥½¥ê¤È°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤Ù¤Áê¼ê¤«¡©¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£