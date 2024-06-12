¥´¥Ç¥£¥Ð ¥Þ¥ó¥¹¥êー ¥·¥§¥Õ¥º ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»È¤Ã¤¿Ž¢¥«¥Ì¥ìŽ£¤¬¿·È¯Çä♡
¥´¥Ç¥£¥Ð¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤È¤â¤Ë³«È¯¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÆÏ¤±¤ëŽ¢¥´¥Ç¥£¥Ð ¥Þ¥ó¥¹¥êー ¥·¥§¥Õ¥º ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ£¤«¤é¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥·¥ç¥³¥é ¥«¥Ì¥ì¡Ù¤ò¡¢2024Ç¯6·î15Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î°ìÉô¥´¥Ç¥£¥Ð¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡¢6·î26Æü(¿å)¤è¤ê¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥«¥Ì¥ì¤¬ÅÐ¾ì♡
Ž¢¥´¥Ç¥£¥Ð ¥Þ¥ó¥¹¥êー ¥·¥§¥Õ¥º ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ£¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¥Ù¥ë¥®ー»º¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ø¥·¥ç¥³¥é ¥«¥Ì¥ì¡Ù¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈŽ¥±§¼£ËõÃãŽ¥¥ì¥â¥ó¤Î3¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¡¢3¼ïÎà¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥½ー¥È¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥â¥í¥¾¥Õ¡Û²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Ì¼Â´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëŽ¢Ç»¤â¤â¤Î¥×¥ê¥óŽ£¤¬¿·ÅÐ¾ì♡
¡Ú¥´¥Ç¥£¥Ð¡Û¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¥·¥ç¥³¥é ¥«¥Ì¥ì
²Á³Ê:486±ß(ÀÇ¹þ)
Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¡¢¥Ù¥ë¥®ー»º¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥Ì¥ì¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¹á¤ë¥é¥à¼ò¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬1.9%
¥·¥ç¥³¥é ¥«¥Ì¥ì ±§¼£ËõÃã
²Á³Ê:486±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ù¥ë¥®ー»º¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È±§¼£ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥Ì¥ì¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢±§¼£ËõÃã¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥ß¥ë¥ー¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¡¢±§¼£ËõÃã¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¶ìÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬1.8%
¥·¥ç¥³¥é ¥«¥Ì¥ì ¥ì¥â¥ó
²Á³Ê:486±ß(ÀÇ¹þ)
¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¥Ù¥ë¥®ー»º¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡¢¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥Ì¥ì¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Û¤í¶ì¤¤¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬1.7%
Ž¥¥·¥ç¥³¥é ¥«¥Ì¥ì ¥¢¥½ー¥È¥á¥ó¥È 6¸ÄÆþ(Á÷ÎÁ¹þ) EC¸ÂÄê
²Á³Ê:3,780±ß(ÀÇ¹þ)
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥Ì¥ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ
¥´¥Ç¥£¥Ð ¥Þ¥ó¥¹¥êー ¥·¥§¥Õ¥º ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Îº£·î¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥«¥Ì¥ì¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹!
³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇ»¸ü¤µ¤È¥é¥à¼ò¤ÎÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥«¥Ì¥ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
Ã±ÉÊ¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Ç¥¢¥½ー¥È¥»¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö