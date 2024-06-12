¸ÀÎî¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ëÅª¤ÊÍýÍ³¤È´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÊýË¡
»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸ÀÎî¤È¤Ï¡¢ÎîÎÏ¤¬½É¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¡£¸Å¤¯¤«¤é¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ïº²¤¬½É¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¸½¼Â¤¬°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸ÀÎî¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤È¡¢¸ÀÎî¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÊýË¡¤ò¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÀÎî¤È¤Ï
¸ÀÎî¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë½É¤ëº²¡ÊÎîÎÏ¡Ë¤Î¤³¤È¡£¼½ñ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¡¾¤À¤Þ¡Ú¸ÀÎî¡Û
¸ÅÂåÆüËÜ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¡£È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¤Î·ë²Ì¤ò¸½¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¾®³Ø´Û¡Ë
¤³¤È¡¾¤À¤Þ¡Ú¸ÀÎî¡Û
〘 Ì¾»ì 〙
¡ ¸ÅÂå¡¢¤³¤È¤Ð¤Ë¤ä¤É¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤¿ÎîÎÏ¡£È¯¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ð¤ÎÆâÍÆ¤É¤ª¤ê¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
[½é½Ð¤Î¼ÂÎã]¡Ö¤·¤Åç¤Î¤ä¤Þ¤È¤Î¹ñ¤Ï»öÎî(¤³¤È¤À¤Þ)¤Î¤¿¤¹¤¯¤ë¹ñ¤¾¤Þ¤µ¤¤¯¤¢¤ê¤³¤½¡×(½ÐÅµ¡§ËüÍÕ½¸¡Ê£¸£Ã¸å¡Ë°ì»°¡¦»°Æó¸Þ»Í)
¢ Í½½Ë¤ÎÎîÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿À¤ÎÂ÷Àë¡£
[½é½Ð¤Î¼ÂÎã]¡Ö¤³¤È¶Ì¤Î¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤Ë²¬¸«¤¹¤È¾¿¤Ê¤¬¤é¤âÇ¯¤ò¤³¤¹ºÈ¡Ò¸»½ÓÍê¡Ó¡×(½ÐÅµ¡§ËÙ²Ï±¡¸æ»þÉ´¼óÏÂ²Î¡Ê1105¡¾06º¢¡ËÅß)
¡Ê¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù¾®³Ø´Û¡Ë
¸ÀÍÕ¤Ëº²¤¬½É¤ë¤³¤È¤Ï¸ÅÍè¤è¤ê¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¶¯¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½É¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸ÀÎî¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤ë¡©
È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ëº²¤¬½É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÀÎî¤ÎÎÏ¤Ï¸ÅÍè¤è¤ê¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤Ç¤â¡Ö¥¢¥Õ¥¡¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö°ú¤´ó¤»¤ÎË¡Â§¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤òÊÑ¤¨¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÈÆ°¤¬¹â¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÀÎî¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¸ÀÎî¤òËÜÅö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä
¸ÀÎî¤Ï¡¢¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ê¤¤¤ò¤è¤ê¤«¤Ê¤¨¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡þ¡Ê1¡Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½É¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÖºÇ°¡×¡Ö¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¿¤«¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¡×¢ª¡Ö¾¡¤Ä¡×¡¢¡Ö¥µ¥Ü¤é¤Ê¤¤¡×¢ª¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈÝÄê·Á¤ò»È¤ï¤Ê¤¤É½¸½¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ÀÍÕ¤Ë½É¤ëÇÈÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡þ¡Ê2¡Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë
¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤äÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬½É¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¡þ¡Ê3¡Ë»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë
¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÈ¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡Ö½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀøºß°Õ¼±¤Ë¿¼¤¯Æ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡þ¡Ê4¡Ë¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ø´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤
¸ÀÎî¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¹â¤¤ÇÈÆ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ØÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¸ÀÎî¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë½É¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼
²¿µ¤¤Ê¤¯È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÎî¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤äÂ¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¸ÀÎî¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò±¿µ¤¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊLIB_zine¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹