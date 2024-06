¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¤È¥¯¥í¥Ã¥È¡È¥¨¥¹¥Ñ¥É¥ê¡¼¥æ¡É¡Ö¥¬¥¼¥ë¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥Ó¡¼¥º¤Î3ËÜÀþ¤òÇÛ¤·¤Æ

アディダス オリジナルス(adidas Originals)とクロット(CLOT)のコラボレーションスニーカー「クロット ホワイト ガゼル バイ エディソン チャン(CLOT White Gazelle by Edison Chen)」が登場。2024年6月14日(金)より、アディダス オリジナルス フラッグシップストア原宿ほかにて発売される。

「ガゼル」をリゾート感漂うエスパドリーユ仕様に

エディソン・チャン (Edison Chen)が率いる香港発のストリートブランド・クロットとのコラボレーションでは、トレーニングシューズをルーツに持つアディダスの定番「ガゼル」をベースに、リゾート感漂うジュート麻のソールを採用したエスパドリーユ仕様の1足を用意する。

ニット素材のアッパー、白いビーズで3本線を描いて

シルエットはそのままに、アッパーには軽やかなニット素材を使用することで、リラックスムードを演出。プレミアムスエードのオーバーレイを重ねたアッパーには、白いビーズで描かれた“スリーストライプス”が個性を放つ。

詳細

「クロット ホワイト ガゼル バイ エディソン チャン」

発売日:2024年6月14日(金)

※6月11日(火)23:00から6月14日(金)15:30までCONFIRMEDアプリにて抽選を受付、6月14日(金)16:00より順次当選発表

販売店舗:アディダス オリジナルス フラッグシップストア原宿、アトモス店舗、グレイト、CONFIRMEDアプリ

価格:24,200円



© 2024 adidas Japan K.K. adidas, the Trefoil logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.



【問い合わせ先】

アディダスお客様窓口

TEL:0570-033-033

※土・日・祝日を除く、9:30〜18:00

