TDR¤Ë¿·¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¡ª ¡È¿·¥¨¥ê¥¢¡É´Þ¤à¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ãÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ä
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢7·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤âÅÐ¾ì¡ª
¢£¿·¥¨¥ê¥¢¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î7¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥é¥ó¥É¤È¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤ò´Þ¤àÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î8¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¡×¡£
¡¡¤Õ¤¿ÉôÊ¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥×¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾þ¤ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¤«¤éÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤òÈ¯Çä¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥é¥ó¥Á¥±¡¼¥¹¤ä¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢7·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Î¾¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§7·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤âÅÐ¾ì¡ª
¢£¿·¥¨¥ê¥¢¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î7¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥é¥ó¥É¤È¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤ò´Þ¤àÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î8¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¤«¤éÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤òÈ¯Çä¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥é¥ó¥Á¥±¡¼¥¹¤ä¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢7·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Î¾¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§7·î1Æü¡Ê·î¡Ë