Â¸ºß¤òËº¤ì¤é¤ì¤¿Åã¡£Ãµº÷¤·¤¿¤é¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡©¡¿¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¤
¡Ø¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¡Ù¡Êtoshibo/·Ý½Ñ¿·Ê¹¼Ò¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û¡¡ËâÊª¤«゙±£¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¿¹¤Î°äÀ×¡¢ÂÎÎÏ¤òÁ´²óÉü¤Æ゙¤¤½¤¦¤Ê³¤¾å¤ÎÆ¶·ê¡¢¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î¿ÀÅÂ¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÅÅ½êÀ×¡Ä¡Ä¡£¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤è¤¦¤Ê°ÛÀ¤³¦¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÈÃÏÂ³¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë--¡£ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¡¦toshibo»á¤Ë¤è¤ëÇÑÔÒ¼Ì¿¿¤ÎµÏ¿¡Ø¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¥²¡¼¥àÎ¹ toshibo¼Ì¿¿ºîÉÊ½¸¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä