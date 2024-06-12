¤Þ¤¹¤Þ¤¹°¦¤µ¤ì¤ë¡£Èà»á¤Î°¦¾ð¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤¤³¤È¡×
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤«¤é°ìÅÓ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÃËÀ¤Î°¦¾ð¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤é¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤Î°¦¾ð¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤Î¹¥¤·ù¤¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯
Èà»á¤Î°¦¾ð¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Èà»á¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èà»á¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡¢Èà»á¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Èà»á¤Î°¦¾ðÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¤¹¡£
Èà»á¤Î¤³¤È¤òÅ¬ÅÙ¤ËË«¤á¤¿¤ê»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë
Èà»á¤Î¤³¤È¤òÅ¬ÅÙ¤ËË«¤á¤¿¤ê»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Èà»á¤Î°¦¾ðÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Èà»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈà»á¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤¿¤ê»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë
Èà»á¤¬Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³£²¿Í¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤â½Å¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢Èà¤Î¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
½Å¤¤¶õµ¤¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ¡¢Àä»¿Çº¤ßÃæ¤ÎÈà»á¤Î¤³¤È¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èà»á¤ÎÎø¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤È¤ÎÃç¤ò¤è¤êÎÉ¹¥¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤³¤Î°ì¸À¤¬´ò¤·¤¤¡£Èà»á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¡×